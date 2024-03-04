Баранов из Бурятии не пустили в Иркутскую область

2 марта сотрудники Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, которые совместно с полицией круглосуточно дежурят на посту ДПС «Рубеж» в Слюдянке, остановили микрогрузовик. Он перевозил 17 голов мелкого рогатого скота.«Животные перевозились из села Заган Мухоршибирского района и села Гутай Бичурского района в Ангарск без согласования на вывоз и ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их здоровье. Сотрудники надзорного ведомства выдали виновному лицу требование на возврат животных по месту отгрузки», - сообщили в Управлении Россельхознадзора.В ведомстве напомнили, что в соответствии с указом губернатора Приангарья от 13 февраля в области действует запрет на перемещение сельхозживотных, а также проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, торгов и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением скота.Всего с 15 февраля на посту ДПС «Рубеж» сотрудники Россельхознадзора совместно с полицией досмотрели 764 автомашины, перевозящие подконтрольный ветнадзору груз. Выявлено 8 случаев перевозки животных из Бурятии без соответствующего разрешения и ветеринарных сопроводительных документов. Пресечена нелегальная перевозка на территорию Приангарья 259 голов крупного и 94 головы мелкого рогатого скота.Напомним, пост ДПС «Рубеж» в Слюдянке возобновил работу в связи с выявлением заразного узелкового дерматита у сельскохозяйственных животных и существующей угрозой распространения болезни на территории Иркутской области.По состоянию на 4 марта, на территориях Черемховского, Усольского, Иркутского муниципальных районов и Ангарского городского округа зарегистрировано 23 эпизоотических очага.Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии