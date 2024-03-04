В Улан-Удэ в 2024 году на ремонт дорог уйдет 600 млн рублей

В наступающем строительном сезоне в столице Бурятии будет отремонтировано 12 км дорог (на 11 городских улицах). Ремонт на 6 улицах переходящий - был начат в прошлом году и завершится в нынешнем. Это ул. Ключевская, пр. 50-летия Октября, ул. Октябрьская, Иволгинская, Борсоева и Краснофлотская.Среди новых мест можно назвать ул. Бабушкина (от ул. Трубачеева до бульвара Карла Маркса отремонтируют одну сторону), пер. Карьерный, Невского, ул. Лазо, Полынная. Контракты с подрядчиками заключены. Строители заменят асфальт, отремонтируют тротуары, остановки. Финансирование в этом году упало на 100 млн рублей - оно составит 600 млн рублей (570 млн рублей из республиканского бюджета и 30 млн из муниципального улан-удэнского).Интересно, что в районе ост. Геологическая, в сторону кварталов, обустроят третью полосу для транспорта. Ширина полосы составит 3,5 м.Работы по ремонту дорог пройдут по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги», которая в текущем году заканчивается.Фото: «Номер один»