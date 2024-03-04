Общество 04.03.2024 в 12:55

В Бурятии дикоросы добавляют даже в колбасу и сыр

В республике рассказали о производителях, которые выпускают линейку необычных продуктов питания
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии дикоросы добавляют даже в колбасу и сыр
Продовольственный рынок Бурятии представляют более 300 организаций пищевой и перерабатывающей промышленности. Это и крупные предприятия, и небольшие фермерские хозяйства. В Минсельхозпроде республики рассказали о производителях, которые выпускают линейку необычных продуктов питания с содержанием дикорастущих растений Бурятии: ягод, орехов и трав.

Мясоперерабатывающая фабрика «Селенга» уже несколько лет выпускает колбасу с кедровыми орехами – сервелат «Ореховый». В качестве сырья используется фермерская джидинская и закаменская говядина, свинину закупают на свинокомплексе «Восточно-Сибирский», а самый главный ингредиент - кедровые орехи - поставляют местные переработчики дикоросов, коптят будущий деликатес на натуральной щепе. 

У перерабатывающего предприятия «Катюша» есть целая линейка полуфабрикатов с добавлением кладезя витаминов черемши. Вареники с картофелем и черемшой и мясные пельмени с черемшой. ООО «БМПП «Катюша» выпускает и яркое ассорти вареников из дикорастущих ягод Бурятии: облепихи, клюквы, брусники и еще клубники и вишни. Ягоды «Катюша» закупает у переработчиков республики в свежем виде, подвергает шоковой заморозке, чтобы сохранить все витамины и в течение года балует своих покупателей по-летнему яркими и душистыми варениками.

СПОК «Маяк» в селе Далахай в Тункинском районе Бурятии уже третий год занимается изготовлением мясных полуфабрикатов. Буузы, котлеты, пельмени — все имеет особенный вкус и аромат, благодаря уникальной добавке – гоогhaн или дикий чеснок. 

 Шоколадная фабрика «Улаанса», выпускающая необычные конфеты в виде бууз, в оригинальную рецептуру щедро добавляет облепиху, черемуху, бруснику, кедровые орехи. Все эти дары бурятских лесов фабрика закупает у местных зарекомендовавших себя поставщиков. А еще здесь посыпают плиточный шоколад лекарственными травами – Сагаан дали и чабрецом. Вкус получается необычный и запоминающийся.

Молодое перерабатывающее предприятие Бурятии – «Галановчиз» удивляет не только сырами со звучными заморскими названиями: буррата, моцарелла, страчателла, но и сырами с добавлением черемши, чабреца и календулы. Сыроварня регулярно проводит вкусные сырные эксперименты чтобы выработать «тот самый сыр». В сыры пробуют добавлять кедровые орехи, пажитник (шамбала), черемшу, чабрец и календулу. 

- Сейчас рынок продуктов из дикоросов развивается стремительными темпами. Продукты с использованием даров Бурятии отлично себя зарекомендовали не только среди туристов и гостей республики, но среди населения. Многие бренды пищевых продуктов уже имеют своих постоянных покупателей и список новых организаций, вовлекающихся в переработку дикоросов, все расширяется, - рассказывает Людмила Селицкая, начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза РБ.

Для предприятий, планирующих или уже занимающихся переработкой дикоросов, Минсельхоз Бурятии может компенсировать 50% от стоимости оборудования по переработке ягоды. Также государство может предложить льготные краткосрочные кредиты на приобретение пищевых лесных ресурсов для их переработки в размере 10% годовых.
 
Фото: Минсельхоз Бурятии
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