Общество 04.03.2024 в 13:09

Офицер из Бурятии получил осколочное ранение, но не покинул поле боя

Капитан Андрей Буртаев со своим взводом уничтожил 10 военнослужащих ВСУ и 2 БМП
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Текст: Ольга Лазарева
Офицер из Бурятии получил осколочное ранение, но не покинул поле боя
Военнослужащий ВВО из Бурятии гвардии капитан Буртаев Андрей за выполнение боевых задач в ходе СВО награжден «Орденом Мужества». 
 
В зоне специальной военной операции на Южно-Донецком направлении штурмовой взвод под командованием гвардии капитана Андрея Буртаева в ходе отражения атаки превосходящих сил противника уничтожил до 10 военнослужащих ВСУ и 2 БМП. Офицер получил осколочное ранение, но не покинул поле боя. Грамотно организовал оборону и личным примером вдохновил подчиненный личный состав на успешное выполнение боевой задачи. Занимаемый рубеж был удержан, а противник отброшен.

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии капитан Андрей Буртаев награжден «Орденом Мужества», сообщает пресс-служба Восточного военного округа. 
 

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