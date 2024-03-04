Офицер из Бурятии получил осколочное ранение, но не покинул поле боя

Военнослужащий ВВО из Бурятии гвардии капитан Буртаев Андрей за выполнение боевых задач в ходе СВО награжден «Орденом Мужества».В зоне специальной военной операции на Южно-Донецком направлении штурмовой взвод под командованием гвардии капитана Андрея Буртаева в ходе отражения атаки превосходящих сил противника уничтожил до 10 военнослужащих ВСУ и 2 БМП. Офицер получил осколочное ранение, но не покинул поле боя. Грамотно организовал оборону и личным примером вдохновил подчиненный личный состав на успешное выполнение боевой задачи. Занимаемый рубеж был удержан, а противник отброшен.За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии капитан Андрей Буртаев награжден «Орденом Мужества», сообщает пресс-служба Восточного военного округа.