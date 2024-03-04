Общество 04.03.2024 в 13:40

В Бурятии обнаружили «зараженные» цветы

В хризантемах найдены опасные вредители – калифорнийские трипсы
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии обнаружили «зараженные» цветы
Сотрудники Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия в рамках контрольно-надзорных мероприятий обследовали подкарантинную продукцию – срезы цветов в ассортименте, которые продавались в магазине города Улан-Удэ. При визуальном осмотре в срезах кустовых хризантем в количестве 10 штук выявлены живые организмы, которые были переданы в Байкальский филиал Бурятского отдела ФГБУ «ВНИИКР» для проведения лабораторной экспертизы. 

По результатам экспертизы в образцах выявлены карантинные объекты: западные цветочные (калифорнийские) трипсы (Frankliniella occidentalis Perg.). Западный цветочный трипс входит в перечень карантинных объектов (вредителей растений), ограниченно распространенных на территории Евразийского экономического союза. 

Собственникам зараженной продукции будут вынесены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований с целью уничтожения зараженных цветов.
 
Для справки:

Калифорнийский (западный) цветочный трипс — вредное насекомое длиной около 1 миллиметра, которое преимущественно обитает в тепличных условиях, поскольку там для него наиболее благоприятная среда существования. Чаще всего трипсы поражают декоративные культуры. Трипс часто поражает розы, хризантемы, гвоздики, герберы, цикламены, гипсофилы, пеларгонии и другие популярные у цветоводов растения. Эти насекомые также снижают урожайность фруктовых и овощных культур: например, перца, огурца, лука, земляники, винограда, персика.

Бороться с трипсами сложно, поскольку размножаются они стремительно, проходят несколько стадий развития, и каждая из них по-своему устойчива к всевозможным пестицидам.

Самка цветочного трипса, прокалывая листья, либо стебли или плоды, за месяц откладывает около 300 яиц. 

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