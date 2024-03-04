В Бурятии обнаружили «зараженные» цветы

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия в рамках контрольно-надзорных мероприятий обследовали подкарантинную продукцию – срезы цветов в ассортименте, которые продавались в магазине города Улан-Удэ. При визуальном осмотре в срезах кустовых хризантем в количестве 10 штук выявлены живые организмы, которые были переданы в Байкальский филиал Бурятского отдела ФГБУ «ВНИИКР» для проведения лабораторной экспертизы.По результатам экспертизы в образцах выявлены карантинные объекты: западные цветочные (калифорнийские) трипсы (Frankliniella occidentalis Perg.). Западный цветочный трипс входит в перечень карантинных объектов (вредителей растений), ограниченно распространенных на территории Евразийского экономического союза.Собственникам зараженной продукции будут вынесены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований с целью уничтожения зараженных цветов.Для справки:Калифорнийский (западный) цветочный трипс — вредное насекомое длиной около 1 миллиметра, которое преимущественно обитает в тепличных условиях, поскольку там для него наиболее благоприятная среда существования. Чаще всего трипсы поражают декоративные культуры. Трипс часто поражает розы, хризантемы, гвоздики, герберы, цикламены, гипсофилы, пеларгонии и другие популярные у цветоводов растения. Эти насекомые также снижают урожайность фруктовых и овощных культур: например, перца, огурца, лука, земляники, винограда, персика.Бороться с трипсами сложно, поскольку размножаются они стремительно, проходят несколько стадий развития, и каждая из них по-своему устойчива к всевозможным пестицидам.Самка цветочного трипса, прокалывая листья, либо стебли или плоды, за месяц откладывает около 300 яиц.