В Бурятии планируют набрать несколько тысяч добровольцев-контрактников

В Бурятии продолжается комплектование Вооруженных сил России добровольцами-контрактниками.«Мы продолжаем специальную военную операцию, об успехах вы все слышите, знаете. Но надо сказать, что это проходит не только в связи со спецоперацией. В целом, Вооруженные силы России увеличиваются более чем на полмиллиона человек», - пояснил Артем Минчев, начальник пункта отбора на военную службу по контракту (г. Улан-Удэ) на встрече со СМИ.По его словам, в армии вводятся новые подразделения. Боевые действия идут высокотехнологичные. Выявилось, что необходимо большое количество специфических подразделений. Уже появились роты и батальоны беспилотников.«Наши подразделения хорошо ведут боевые действия, грамотно, последовательно. Войска идут вперед, освобождают населенный пункт за населенным пунктом. Но что важно - надо понимать, что Интернет-пространство на 75 процентов принадлежит нашему врагу. И на этом пространстве мы вчистую проигрываем. Большая часть молодежи и людей до 40 лет все-таки черпают новости из Интернета, а там профессионально подготовленные наши враги не дремлют. Идут постоянные вбросы, преподносится информация, которая пытается дискредитировать нашу армию и т. д.», - отметил начальник пункта отбора.Он пояснил, что сейчас про Бурятию говорят во всем мире.«В каждой маленькой стране знают, что самые лучшие воины - это воины из Бурятии», - сказал Артем Минчев журналистам.Обычные жители республики тоже активно помогают спецоперации.Сейчас пробуются более мощные агитационные акции, с концертами, приуроченными ко Дням воинской славы России, которые есть почти в каждом месяце, с показом современных средств борьбы.«Регион у нас в плане консолидации - один из ведущих в России. Правительство страны считает его одним из ключевых, но все-таки немного у нас раздвоение общества чувствуется. Очень много мы ездим с агитацией по предприятиям. Все-таки чувствуется, что кто-то весь пропитан патриотизмом, ратует за победу, а кому-то все равно, сидят, занимаются своими делами, думают, что все, что происходит, это где-то далеко», - отметил он.В этом году, кстати, в зоне спецоперации планируется проводить ротацию военных на длительный срок.Сейчас у Бурятии есть задача дополнительно набрать в армию несколько тысяч добровольцев-контрактников.«Население республики чуть менее миллиона и это количество - небольшой процент. Но что сейчас удивляет - мы сейчас наших земляков, нашим мужчин многих, вынуждены уговаривать идти защищать Родину», - отметил начальник пункта отбора на военную службу.Войскам нужны операторы беспилотников, профессиональные ремонтники и т. д. Создано немало учебных центров.«Обучат в любом направлении. Идет подготовка танкистов, механиков-водителей, наводчиков, командиров боевых машин, саперов, минеров, водителей... По всем военным специальностям. Какого-то специального образования и умения сейчас не требуется. Сейчас нужна только готовность. Сейчас, вообще, много ограничений снято», - пояснил Артем Минчев.Он заверил общество, что мнение гражданина - по какому направлению он хотел бы служить по контракту - учитывается.На мерах соцподдержки, к слову, на пункте отбора стараются не концентрироваться. Об этом широко известно всем.«Меры поддержки, конечно, беспрецедентные. Раньше мы выполняли боевые задачи и никогда не задумывались сколько и когда нам заплатят, - рассуждает начальник пункта отбора. - И вот здесь немножко печально, что нынешние добровольцы, причем немаленький их процент, идет чисто из-за денег. Мы сейчас стараемся эту составляющую не ставить во главе угла, потому что это неправильно. Все-таки человек должен осознать, понять душой, что ему стоит туда идти. А не из-за того, что он не нашел себя в гражданской жизни, идет именно зарабатывать деньги (в армию - прим.). Это неправильно. С теми, кто идет чисто из-за денег, там, как правило, возникают очень большие проблемы и толка от них мало».Желающие записаться в армию могут обратиться по адресу: Улан-Удэ, ул. Боевая, 7А, стр. 2. Пункт отбора работает без выходных и круглосуточно.Фото: «Номер один»