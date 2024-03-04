Улан-удэнцам продают испорченные продукты

«Магазин «Абсолют» на «читинском» - так кратко назвал свой пост анонимный автор, выложив видео-доказательство в паблике «Аноним 03». На видео мужчина запечатлел сразу несколько полок с сырами, которые были явно испорчены. На прилавках с надписями: «Высокое качество по доступной цене», «Польза в каждом продукте» и прочими красивыми слоганами красуется сыр с черными и темно-синими пятнами плесени. На этикетках виден и адрес магазина: Хахалова 2д.В комментариях горожане возмутились таким неуважением к покупателям:- Продавали бы этот сыр дешевле, давно разобрали бы. Продают по космическим ценам, они стоят плесневеют, потом на мусорку. Ни себе, ни людям.- Они потом по краю обрежут и снова на полку, когда я там работал, так и было. А обрезки спишут.- Поэтому надо в упаковке покупать заводской!- Ничего удивительного, купили сыр на ул. Николая Петрова. Судя по этикетке, фасовка была, в день покупки. Но уже дома оказалось, сыр протух!- За такое надо магазин полностью на 2 месяца закрывать и весь товар на помойку.- Не только тухлый сыр бывает, и колбасу такую купили однажды, даже кот не ел, увезли обратно на возврат.. Какой директор на магазине, такой и товар на полке, - пишут улан-удэнцы.