Общество 04.03.2024 в 16:39
В Улан-Удэ прибыло 279 тысяч новых учебников
В ближайшее время учебники выдадут всем школам города
Текст: Ольга Лазарева
279 тысяч новых учебников поступили в Улан-Удэ. В ближайшее время новые учебники выдадут всем школам города. Это учебники для 2-3, 6-9 классов по предметам - русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, английский язык, география и биология, физика, математика, геометрия и др, сообщили в Комитете по образованию Администрации г. Улан-Удэ.
Новые учебники соответствуют всем федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС).
Новые учебники соответствуют всем федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС).
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