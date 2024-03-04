Общество 04.03.2024 в 16:39

В Улан-Удэ прибыло 279 тысяч новых учебников

В ближайшее время учебники выдадут всем школам города
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ прибыло 279 тысяч новых учебников
279 тысяч новых учебников поступили в Улан-Удэ. В ближайшее время новые учебники выдадут всем школам города. Это учебники для 2-3, 6-9 классов по предметам - русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, английский язык, география и биология, физика, математика, геометрия и др, сообщили в Комитете по образованию Администрации г. Улан-Удэ.

Новые учебники соответствуют всем федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС).

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