Письменное обращение в ведомство

Вопрос: «Подскажите, пожалуйста, как правильно составить письмо в жилищную инспекцию?»

Нина Романовна Т.

Право письменно обратиться в государственный орган, орган местного самоуправления или к должностному лицу с вопросом или проблемой имеет каждый гражданин. Обращение обязаны рассмотреть и дать письменный ответ.

В обращении должно быть:

1. Наименование ведомства либо ФИО должностного лица или его должность.

2. ФИО гражданина.

3. Адрес, куда должен быть направлен ответ.

4. Суть вопроса.

5. Личная подпись и дата - для запросов на бумаге.

6. Подтверждающие документы и материалы - при необходимости.

В госоргане при получении запроса должны сделать следующее:

1. Зарегистрировать - в течение 3 дней.



2. Рассмотреть и принять меры по защите прав и интересов гражданина.

3. Запросить документы в других ведомствах - при необходимости.

4. Направить ответ в зависимости от способа, которым был направлен запрос: по электронной почте, через Госуслуги, обычной почтой. Срок - 30 дней со дня регистрации, при необходимости можно продлить еще на 30 дней.

5. Направить обращение в другое ведомство, если решение вопроса находится в его компетенции, и уведомить об этом гражданина.

Обращение не рассматривают если:

- не указана фамилия или почтовый адрес для ответа. Но если в таком обращении есть информация о преступлении конкретного лица - письмо отправят в соответствующий орган.

- текст не читается, невозможно определить суть вопроса, ответ уже есть на официальном сайте или ответ нельзя дать без разглашения государственной или иной тайны. Об этих причинах гражданину сообщат.

Если в обращении содержатся оскорбления, нецензурные выражения и угрозы, госорган имеет право не отвечать по существу вопроса и сообщить гражданину о недопустимости злоупотребления правом.