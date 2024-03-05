Письменное обращение в ведомство
Вопрос: «Подскажите, пожалуйста, как правильно составить письмо в жилищную инспекцию?»
Нина Романовна Т.
Право письменно обратиться в государственный орган, орган местного самоуправления или к должностному лицу с вопросом или проблемой имеет каждый гражданин. Обращение обязаны рассмотреть и дать письменный ответ.
В обращении должно быть:
1. Наименование ведомства либо ФИО должностного лица или его должность.
2. ФИО гражданина.
3. Адрес, куда должен быть направлен ответ.
4. Суть вопроса.
5. Личная подпись и дата - для запросов на бумаге.
6. Подтверждающие документы и материалы - при необходимости.
В госоргане при получении запроса должны сделать следующее:
1. Зарегистрировать - в течение 3 дней.
2. Рассмотреть и принять меры по защите прав и интересов гражданина.
3. Запросить документы в других ведомствах - при необходимости.
4. Направить ответ в зависимости от способа, которым был направлен запрос: по электронной почте, через Госуслуги, обычной почтой. Срок - 30 дней со дня регистрации, при необходимости можно продлить еще на 30 дней.
5. Направить обращение в другое ведомство, если решение вопроса находится в его компетенции, и уведомить об этом гражданина.
Обращение не рассматривают если:
- не указана фамилия или почтовый адрес для ответа. Но если в таком обращении есть информация о преступлении конкретного лица - письмо отправят в соответствующий орган.
- текст не читается, невозможно определить суть вопроса, ответ уже есть на официальном сайте или ответ нельзя дать без разглашения государственной или иной тайны. Об этих причинах гражданину сообщат.
Если в обращении содержатся оскорбления, нецензурные выражения и угрозы, госорган имеет право не отвечать по существу вопроса и сообщить гражданину о недопустимости злоупотребления правом.