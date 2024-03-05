Общество 05.03.2024 в 09:00

Письменное обращение в ведомство

Как составить?
A- A+
Текст: Номер один
Письменное обращение в ведомство
Pixabay

Вопрос: «Подскажите, пожалуйста, как правильно составить письмо в жилищную инспекцию?» 

Нина Романовна Т.

Право письменно обратиться в государственный орган, орган местного самоуправления или к должностному лицу с вопросом или проблемой имеет каждый гражданин. Обращение обязаны рассмотреть и дать письменный ответ.

В обращении должно быть:

1.   Наименование ведомства либо ФИО должностного лица или его должность.

2.    ФИО гражданина.

3.   Адрес, куда должен быть направлен ответ.

4.    Суть вопроса.

5.   Личная подпись и дата - для запросов на бумаге.

6.   Подтверждающие документы и материалы - при необходимости.

В госоргане при получении запроса должны сделать следующее:

1. Зарегистрировать - в течение 3 дней.

2. Рассмотреть и принять меры по защите прав и интересов гражданина.

3. Запросить документы в других ведомствах - при необходимости.

4. Направить ответ в зависимости от способа, которым был направлен запрос: по электронной почте, через Госуслуги, обычной почтой. Срок - 30 дней со дня регистрации, при необходимости можно продлить еще на 30 дней.

5. Направить обращение в другое ведомство, если решение вопроса находится в его компетенции, и уведомить об этом гражданина.

Обращение не рассматривают если:

- не указана фамилия или почтовый адрес для ответа. Но если в таком обращении есть информация о преступлении конкретного лица - письмо отправят в соответствующий орган.

- текст не читается, невозможно определить суть вопроса, ответ уже есть на официальном сайте или ответ нельзя дать без разглашения государственной или иной тайны. Об этих причинах гражданину сообщат.

Если в обращении содержатся оскорбления, нецензурные выражения и угрозы, госорган имеет право не отвечать по существу вопроса и сообщить гражданину о недопустимости злоупотребления правом.

 

Теги
справбюро

Все новости

В Улан-Удэ из-за аварии более 300 домов останутся без воды
05.03.2024 в 09:41
Оставшегося без рук и зрения военного из Бурятии наградили орденом
05.03.2024 в 09:41
В Бурятии еще один учитель ударил школьника
05.03.2024 в 09:30
В Улан-Удэ из-за аварии на водопроводе вода затопила проезжую часть
05.03.2024 в 09:25
В Улан-Удэ прокуратура заставила КГХ привести дороги в надлежащее состояние
05.03.2024 в 09:17
В Улан-Удэ установили личность погибшей девушки
05.03.2024 в 09:10
Приговор в отношении бывшего директора МУП «Водоканал» вступил в законную силу
05.03.2024 в 09:06
Письменное обращение в ведомство
05.03.2024 в 09:00
В Бурятии за неделю произошло 38 пожаров, 4 человека погибло
04.03.2024 в 17:40
В улан-удэнских парках раздадут более тысячи тюльпанов
04.03.2024 в 17:24
ЗУРХАЙ
с 28 февраля по 5 марта

Читайте также
В Улан-Удэ из-за аварии более 300 домов останутся без воды
Обнародованы списки адресов, попавших под экстренное отключение
05.03.2024 в 09:41
Оставшегося без рук и зрения военного из Бурятии наградили орденом
Сейчас в госпитале за ним ухаживает наша землячка, живущая в Москве
05.03.2024 в 09:41
В Улан-Удэ прокуратура заставила КГХ привести дороги в надлежащее состояние
В Железнодорожном районе ледяные накаты угрожали безопасности движения и здоровью горожан

05.03.2024 в 09:17
Приговор в отношении бывшего директора МУП «Водоканал» вступил в законную силу
За злоупотребление полномочиями и хищения Жаргал Цыбиков лишен свободы на шесть лет
05.03.2024 в 09:06
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru