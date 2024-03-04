Общество 04.03.2024 в 17:22

В Монголии отложили запуск первых коммерческих спутников страны

Причиной этого стала плохая погода
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Текст: Чингис Шоноев
В Монголии отложили запуск первых коммерческих спутников страны
Запуск двух первых коммерческих спутников Монголии отложили из-за погодных условий на утро пятого марта. Об этом сообщили представители монгольской компании «Ондо Спейс», которая специализируется на спутниковых технологиях.

«По плану запуск первого коммерческого спутника Монголии должен был состояться первого марта. Но полет космического корабля зависит от погодных условий и других параметров окружающей среды. Поэтому запуск спутника отложили до пяти утра пятого марта из США на космическом корабле SpaceX», - рассказали в компании.

По ее информации, эти спутники будут передавать данные из любой точки мира, работать в координации с наземной инфраструктурой связи для горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства, животноводства, спасательных служб и оборонного сектора Монголии.

«Сфера коммерческих запусков малых спутников только зарождается. Можно сказать, что в этой области спутниковых технологий мы начинаем с той же отправной точки, что и другие страны мира. В будущем наша компания планирует запустить в общей сложности 176 спутников в ближайшие 2-3 года», – отметили в «Ондо Спейс».
 
Монголия имеет самую низкую плотность населения в мире - 1,7 человек на квадратный километр. На площади 1 564 116 кв. км проживает около 3,4 млн человек. Половина из них сосредоточена в столице. Остальные города и населенные пункты расположены на большом расстоянии друг от друга. Поэтому сотовая связь и интернет в удаленных регионах зачастую функционируют со сбоями или отсутствуют.

Фото: «Номер один»
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