Общество 04.03.2024 в 17:24

В улан-удэнских парках раздадут более тысячи тюльпанов

8 марта в парках города пройдут праздничные мероприятия
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Текст: Ольга Лазарева
В улан-удэнских парках раздадут более тысячи тюльпанов
8 марта в 14:00 в парках им. С. Н. Орешкова, им. Д. Ж. Жанаева, «Кристальный», «Юбилейный» пройдут праздничные мероприятия, посвященные весне, сообщили в мэрии города. 

Запланированы индивидуальные фотосессии с профессиональными фотографами на новых красочных фотозонах, поздравления от галантных мужчин и героев, цветы всем участницам.

В Улан-Удэ по проекту «Формирование комфортной городской среды», инициированному Президентом России Владимиром Путиным в 2017 году, благоустроены уже 15 общественных пространств. Они стали точками притяжения для горожан, туристов: удобными, красивыми и интересными. Глава государства также объявил о продлении проекта до 2030 года. За это время преобразится ещё не одна территория, которую определят сами улан-удэнцы.

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