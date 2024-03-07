Общество 07.03.2024 в 09:00

Налоговый вычет за тренировки

Как получить?
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Текст: Номер один
Налоговый вычет за тренировки
Номер один

Вопрос: «Как получить налоговый вычет за тренировки в 2022-2023 годах?» 

Альберт Т., г. Улан-Удэ

За расходы в 2022–2023 годах максимально можно вернуть 15,6 тыс. рублей - в том случае, если вы потратили на тренировки 120 тыс. рублей.

В этот лимит входят другие налоговые вычеты, например за собственное обучение или лечение. А инвестиционный, имущественный вычеты и вычет за обучение ребёнка считают отдельно.

Также, вычет можно получить и за занятия спортом детей, в том числе усыновлённых, в возрасте до 18 лет, а также до 24 лет, если они учатся очно.

Важно помнить, что спортивная организация, услуги которой вы оплачивали, должна быть в этом списке Минспорта. Следует выбрать документ по году, за который хотите получить вычет.

Оформить возврат НДФЛ за текущий год можно через работодателя. Для этого подтвердите свое право на вычет в ФНС и подайте в местную инспекцию документы, подтверждающие расходы на спорт. Затем напишите заявление работодателю. Он не будет удерживать НДФЛ из вашей зарплаты до тех пор, пока не будет выплачена вся сумма вычета.

За расходы на спорт в 2022–2023 годах получить возврат можно и в следующем году, но через налоговую: на сайте ФНС или в инспекции по месту жительства. Для этого нужно заполнить декларацию 3-НДФЛ.

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