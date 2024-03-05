Общество 05.03.2024 в 09:17

В Улан-Удэ прокуратура заставила КГХ привести дороги в надлежащее состояние

В Железнодорожном районе ледяные накаты угрожали безопасности движения и здоровью горожан

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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ прокуратура заставила КГХ привести дороги в надлежащее состояние
Прокуратура Железнодорожного района г. Улан-Удэ провела проверку соблюдения требований законодательства о дорогах и дорожной деятельности.

Выявлено, что Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ не обеспечил надлежащее содержание дорог, расположенных в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ, в зимний период. В результате ледяных и снежных накатов на участках дорог и остановочных пунктах возникла угроза аварийных ситуаций и автомобильных заторов, а также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу граждан.

В связи с этим прокурор района руководителю КГХ внес представление, по результатам рассмотрения которого проведена уборка снега и снежных накатов, грейдирование и посыпка противогололедными средствами проезжих частей автодорог и территории остановочных пунктов.

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