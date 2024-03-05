Общество 05.03.2024 в 09:41
В Улан-Удэ из-за аварии более 300 домов останутся без воды
Обнародованы списки адресов, попавших под экстренное отключение
Текст: Ольга Лазарева
Напомним, сегодня в Улан-Удэ на сетях водоснабжения по ул. Осипенко произошла авария, в результате вода вышла на проезжую часть.
«Специалисты «Водоканала» сейчас проводят обследование сетей. Уже установлено то, что прорыв произошел в водопроводной камере. Чтобы отремонтировать сети, нам придётся отключить холодную воду, предварительно, до 8 часов вечера. Прошу, потерпеть неудобства. Аварийная бригада, спецтехника уже работает на месте», - сообщил в соцсетях мэр города Игорь Шутенков.
По словам градоначальника, сейчас организованы работы по откачке воды с проезжей части, а также уборка наледи и подсыпка. Ситуация находится на контроле властей.
Под отключение в связи с аварией на сетях водоснабжения по ул. Осипенко попали 4 многоквартирных дома и частный сектор - 324 жилых дома.
На месте работает 1 аварийная бригада и 7 единиц спецтехники. Организован подвоз воды.
Телефоны горячей линии МУП «Водоканал»: 44-00-00, 44-10-33.
Под отключение попали такие адреса:
«Специалисты «Водоканала» сейчас проводят обследование сетей. Уже установлено то, что прорыв произошел в водопроводной камере. Чтобы отремонтировать сети, нам придётся отключить холодную воду, предварительно, до 8 часов вечера. Прошу, потерпеть неудобства. Аварийная бригада, спецтехника уже работает на месте», - сообщил в соцсетях мэр города Игорь Шутенков.
По словам градоначальника, сейчас организованы работы по откачке воды с проезжей части, а также уборка наледи и подсыпка. Ситуация находится на контроле властей.
Под отключение в связи с аварией на сетях водоснабжения по ул. Осипенко попали 4 многоквартирных дома и частный сектор - 324 жилых дома.
На месте работает 1 аварийная бригада и 7 единиц спецтехники. Организован подвоз воды.
Телефоны горячей линии МУП «Водоканал»: 44-00-00, 44-10-33.
Под отключение попали такие адреса:
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