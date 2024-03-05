Жители села Бурятии пожаловались прокурору на отсутствие уличного освещения

Заместитель прокурора Республики Бурятия Дмитрий Хобраков в рамках работы мобильной приемной провел личный прием жителей Прибайкальского и Кабанского районов республики.Граждане обратились с заявлениями о нарушениях их социальных и трудовых прав, законов о безопасности дорожного движения, в сфере жилищно-коммунального хозяйства.Так, работники МУП ЖКХ «Бабушкинское» Кабанского района пожаловались на работу во вредных условиях труда без обеспечения работодателем специальной одеждой и средствами защиты.Вопросы бездействия органов местного самоуправления по исполнению предусмотренных полномочий и об отсутствии уличного освещения на улице Таежной подняла жительница села Турунтаево Прибайкальского района.По всем поступившим обращениям организованы проверки. Дмитрий Хобраков поручил прокурорам районов принять меры к восстановлению и защите прав обратившихся граждан.