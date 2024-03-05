Общество 05.03.2024 в 09:50
Жители села Бурятии пожаловались прокурору на отсутствие уличного освещения
Также немало жалоб было на нарушение трудовых прав и проблемы в сфере ЖКХ
Текст: Ольга Лазарева
Заместитель прокурора Республики Бурятия Дмитрий Хобраков в рамках работы мобильной приемной провел личный прием жителей Прибайкальского и Кабанского районов республики.
Граждане обратились с заявлениями о нарушениях их социальных и трудовых прав, законов о безопасности дорожного движения, в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Так, работники МУП ЖКХ «Бабушкинское» Кабанского района пожаловались на работу во вредных условиях труда без обеспечения работодателем специальной одеждой и средствами защиты.
Вопросы бездействия органов местного самоуправления по исполнению предусмотренных полномочий и об отсутствии уличного освещения на улице Таежной подняла жительница села Турунтаево Прибайкальского района.
По всем поступившим обращениям организованы проверки. Дмитрий Хобраков поручил прокурорам районов принять меры к восстановлению и защите прав обратившихся граждан.
Граждане обратились с заявлениями о нарушениях их социальных и трудовых прав, законов о безопасности дорожного движения, в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Так, работники МУП ЖКХ «Бабушкинское» Кабанского района пожаловались на работу во вредных условиях труда без обеспечения работодателем специальной одеждой и средствами защиты.
Вопросы бездействия органов местного самоуправления по исполнению предусмотренных полномочий и об отсутствии уличного освещения на улице Таежной подняла жительница села Турунтаево Прибайкальского района.
По всем поступившим обращениям организованы проверки. Дмитрий Хобраков поручил прокурорам районов принять меры к восстановлению и защите прав обратившихся граждан.
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