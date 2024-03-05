Бурятские учёные создают инновационные напитки специально для военнослужащих

Ученые Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ) разработают методы получения инновационных сухих напитков для лиц, находящихся в экстремальных условиях. Реализация этого проекта стала возможной благодаря грантовой поддержке Российского научного фонда, которую они получат в ближайшие два года.Проект направлен на создание рецептур сухих напитков, которые позволят улучшить физическое и психическое здоровье военнослужащих, принимающих участие в боевых действиях. Для этого исследователи определят наиболее эффективные методы получения функциональных ингредиентов из растений Бурятии с повышенным витаминно-минеральным составом и природными антиоксидантными веществами. В состав напитка включат белковый компонент из сухого модифицированного концентрата сывороточных белков и сывороточного пермеата, а также функциональные ингредиенты, полученные из местного растительного сырья.Как отметили учёные, в Республике Бурятия произрастают множество растений, которые подходят для создания специальных напитков. Изучение растительности региона помогает выбрать правильное сырье и способы его обработки, чтобы сохранить все полезные свойства. Создание специальных напитков поможет снизить стресс и уровень тревожности у людей, находящихся в экстремальных условиях, например, военных.«Исследования по созданию таких напитков не только важны, но и актуальны для сохранения здоровья людей в экстремальных условиях. Сухие напитки представляют собой удобную форму употребления в экстремальных условиях, что позволит легко получать необходимые питательные вещества. Использование сухой модифицированной молочной сыворотки, а также функциональных ингредиентов из облепихи, чабреца и другого растительного сырья в качестве компонентов напитка обеспечит продукт повышенной биологической ценностью и сниженной аллергенностью», - отметила руководитель малой научной группы, профессор кафедры «Биотехнология» ВСГУТУ Светлана Лебедева.Отметим, в состав малой научной группы вошли сотрудники и обучающиеся кафедр «Биотехнология», «Технологические машины и оборудование. Агроинженерия», «Технология продуктов животного происхождения. Товароведение» ВСГУТУ.О грантовом конкурсе: Российский научный фонд подвел итоги двух региональных конкурсов: проектов отдельных научных групп и малых отдельных научных групп. По результатам экспертизы финансирование получат 375 проектов малых научных групп из 40 регионов России и 101 проект научных групп из 23 регионов. Региональные конкурсы РНФ проводятся в целях пространственного развития страны за счет вовлечения научного потенциала в решение задач социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, сообщили в пресс-службе ФГБОУ ВО ВСГУТУ.