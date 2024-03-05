Поддержка участников спецоперации – приоритет общественной жизни Бурятии

4 марта Общественная палата Бурятии подвела итоги работы за 2023 год на пленарном заседании.– В событиях последних лет, происходящих в сфере развития гражданского общества, активно участвуют неравнодушные граждане, члены Общественной палаты республики. Предложения граждан, общественности находят отклик у главы и органов власти республики, депутатов, сенаторов. Это подтвердил и президент Российской Федерации в своём послании. Всё зависит от нас. Сегодня время диктует новые вызовы, и чтобы устоять перед ними, обществу нужна консолидация, – сказала председатель Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова.Участники пленарного заседания отметили высокую роль граждан в оказании социальной помощи участникам спец операции и поддержки семей, потерявших в зоне проведения СВО мужей, братьев, сыновей.– Региональная общественная организация «Женщины Бурятии» в январе 2023 года открыла женский клуб «Гуламта» для поддержки семей военных. Мы побывали в районах республики, где оказывали психологическую помощь вдовам участников специальной военной операции. Провели более 160 индивидуальных консультаций, групповые встречи в Кижинге, Курумкане, Баргузине и других районах. Поначалу очень сложно было установить необходимый контакт с женщинами. Но уже после первой встречи, они потом были готовы на цикл из 10 встреч. Поэтому психологическая поддержка очень важна сегодня, – отметила заместитель председателя Общественной палаты, замруководителя РОО «Женщины Бурятии» Светлана Хабаркова.Члены Общественной палаты Бурятии активно помогают участникам спецоперации в рамках акции «Защитники Отчества»: работают по адресным заявкам земляков-военных, плетут сети, шьют одежду, оказывают посильную финансовую помощь. К акциям, которые организуют активисты палаты, присоединяются жители республики всех возрастов, участвуют как крупные, так и мелкие предприятия.– Приоритеты, которые вы сегодня озвучили – правильные. Работу, которую вы сегодня ведете с участниками специальной военной операции, их семьями, нужно продолжать. Пользуясь случаем, хочу выразить вам слова благодарности. Сегодня наше общество консолидировано как никогда и в этом ваша немалая роль. Спасибо, – сказал глава Бурятии Алексей Цыденов в завершение пленарного заседания Общественной палаты республики.1. Даржаев Саян Юрьевич, ООО «Байкал-Альянс»;2. Бредний Вадим Витальевич, ООО «Компания «Титан»;3. Манжуев Владимир Фёдорович, ООО «Мебельград»;4. Санжанов Юрий Витальевич, директор МУП «Управление трамваев»;5. Зангеева Леанора Александровна, ООО «Клинико-диагностический центр «Ритм»;6. Мылзенова Арюна Сергеевна, АНО социальной помощи и социального обслуживания населения «Аэлита»;7. Дугарова Туяна Борисовна, замминистра туризма Республики Бурятия;8. Михайлова Юлия Анатольевна, консультант Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия;9. Базарева Юлия Кимовна, индивидуальный предприниматель, гостевой комплекс «Синдбад»;10. Барданов Александр Николаевич, ООО «Байкал Далай»;11. Шемякина Наталия Викторовна, ООО «Байкальский региональный центр делового сопровождения»;12. Доржиев Буянто Владимирович, ООО «Смит-Трейд».Фото: пресс-служба правительства Бурятии