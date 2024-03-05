В Улан-Удэ суд оштрафовал ПАО «Ростелеком» на 600 тысяч рублей

Советским районным судом г. Улан-Удэ рассмотрено дело об административном правонарушении по ч.2 ст.13.2.1 КоАП РФ в отношении ПАО «Ростелеком».Судом установлено, что Прокуратурой Советского района г.Улан-Удэ в ходе проверки информации, полученной при изучении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество), в деятельности ПАО «Ростелеком» выявлены нарушения требований законодательства РФ о связи.Так, ПАО «Ростелеком» в нарушение требований п. 10 ст. 46 Закона о связи пропустил в свою сеть связи вызов с сети иностранного оператора связи с идентификатором, определяющим инициирующего вызов абонента как пользователя услугами телефонной связи на территории Российской Федерации, что подтверждено материалами дела.Согласно ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи и (или) услуг по пропуску трафика в свою сеть связи в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области связи, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на юридических лиц - от шестисот тысяч до одного миллиона рублей.Постановлением суда ПАО «Ростелеком» назначено наказание в виде административного штрафа в размере 600 000 руб.Постановление в законную силу не вступило, - сообщила пресс-служба Советского районного суда г. Улан-Удэ.