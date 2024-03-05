Общество 05.03.2024 в 10:42

В Улан-Удэ суд оштрафовал ПАО «Ростелеком» на 600 тысяч рублей

Компания пропустила звонок мошенника с сети иностранного оператора связи  
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ суд оштрафовал ПАО «Ростелеком» на 600 тысяч рублей
Советским районным судом г. Улан-Удэ рассмотрено дело об административном правонарушении по ч.2 ст.13.2.1 КоАП РФ в отношении ПАО «Ростелеком».

Судом установлено, что Прокуратурой Советского района г.Улан-Удэ в ходе проверки информации, полученной при изучении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество),   в деятельности ПАО «Ростелеком» выявлены нарушения требований законодательства РФ о связи.

Так, ПАО «Ростелеком» в нарушение требований п. 10 ст. 46 Закона о  связи  пропустил в свою сеть связи вызов с сети иностранного оператора связи с идентификатором, определяющим инициирующего вызов абонента как пользователя услугами телефонной связи на территории Российской Федерации, что подтверждено материалами дела.

Согласно ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи и (или) услуг по пропуску трафика в свою сеть связи в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области связи, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на юридических лиц - от шестисот тысяч до одного миллиона рублей.

Постановлением суда ПАО «Ростелеком» назначено наказание в виде административного штрафа в размере 600 000 руб.

Постановление в законную силу не вступило, - сообщила пресс-служба Советского районного суда г. Улан-Удэ. 

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