В Бурятии пассажиропоток на авиарейсах стал велик даже зимой

Февраль аэропорт Байкал закончил с ростом пассажиропотока + 6%, по сравнению с февралем 2023 года.По словам директора аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаева, загрузка на всех рейсах очень высокая, люди активно летают.- 5-6 лет назад, зимой в аэропорту обычно было затишье. Теперь работа кипит круглый год. И это хорошо! Мы благодарим каждую авиакомпанию, каждого пассажира, воспользовавшегося услугами аэропорта Байкал. Все на рейс! – написал Дмитрий Гармаев в соцсетях.Фото: соцсети Д. Гармаева