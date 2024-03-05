Жительницу Улан-Удэ оштрафовали за акцию у памятника

Советский райсуд Улан-Удэ рассмотрел административное дело в отношении горожанки. Ей инкриминировали ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ – «Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия».«Судом установлено, что гражданка, находясь на территории памятника жертвам политических репрессий, в нарушение требований федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», добровольно организовала и провела несанкционированное публичное мероприятие в форме группового пикетирования, изготовила агитационный материал одного из лидеров российской оппозиции, разместила указанные материалы у подножия памятника. Уведомление на проведение данного публичного мероприятия гражданкой подано не было», - сообщили в пресс-службе суда.Рассмотрев материалы дела, суд признал горожанку виновной в совершении административного правонарушения.«При назначении административного наказания суд учел характер совершенного административного правонарушения, личность виновной, ее имущественное положение, то обстоятельство, что вину в совершении правонарушения она не признала, и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 25 000 рублей. Постановление обжаловано, в законную силу не вступило», - сообщили в суде.Фото: «Номер один»