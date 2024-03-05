Общество 05.03.2024 в 11:09

Жительницу Улан-Удэ оштрафовали за акцию у памятника

Свою вину горожанка не признала и обжаловала решение суда
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Жительницу Улан-Удэ оштрафовали за акцию у памятника
Советский райсуд Улан-Удэ рассмотрел административное дело в отношении горожанки. Ей инкриминировали ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ – «Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия».

«Судом установлено, что гражданка, находясь на территории памятника жертвам политических репрессий, в нарушение требований федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», добровольно организовала и провела несанкционированное публичное мероприятие в форме группового пикетирования, изготовила агитационный материал одного из лидеров российской оппозиции, разместила указанные материалы у подножия памятника. Уведомление на проведение данного публичного мероприятия гражданкой подано не было», - сообщили в пресс-службе суда.

Рассмотрев материалы дела, суд признал горожанку виновной в совершении административного правонарушения.

«При назначении административного наказания суд учел характер совершенного административного правонарушения, личность виновной, ее имущественное положение, то обстоятельство, что вину в совершении правонарушения она не признала, и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 25 000 рублей. Постановление обжаловано, в законную силу не вступило», - сообщили в суде.

Фото: «Номер один»
Теги
штрафы акция

Все новости

Жительницу Улан-Удэ оштрафовали за акцию у памятника
05.03.2024 в 11:09
В Бурятии пассажиропоток на авиарейсах стал велик даже зимой
05.03.2024 в 11:08
В Улан-Удэ суд оштрафовал ПАО «Ростелеком» на 600 тысяч рублей
05.03.2024 в 10:42
В Бурятии лесники поймали «чёрных» лесорубов
05.03.2024 в 10:40
Поддержка участников спецоперации – приоритет общественной жизни Бурятии
05.03.2024 в 10:27
Бурятские учёные создают инновационные напитки специально для военнослужащих
05.03.2024 в 10:09
В Улан-Удэ попавший под фуру ребенок серьезно не пострадал
05.03.2024 в 09:57
В поселке Бурятии загорелась котельная
05.03.2024 в 09:56
Жители села Бурятии пожаловались прокурору на отсутствие уличного освещения
05.03.2024 в 09:50
В Улан-Удэ автобус при повороте протаранил «Тойоту»
05.03.2024 в 09:50
ЗУРХАЙ
с 28 февраля по 5 марта

Читайте также
В Бурятии пассажиропоток на авиарейсах стал велик даже зимой
В этом году февраль показал рост числа пассажиров на шесть процентов
05.03.2024 в 11:08
В Улан-Удэ суд оштрафовал ПАО «Ростелеком» на 600 тысяч рублей
Компания пропустила звонок мошенника с сети иностранного оператора связи  
05.03.2024 в 10:42
Поддержка участников спецоперации – приоритет общественной жизни Бурятии
Общественная палата республики подвела итоги за прошлый год
05.03.2024 в 10:27
Бурятские учёные создают инновационные напитки специально для военнослужащих
Они улучшают физическое и психическое здоровье людей, находящихся в экстремальных условиях
05.03.2024 в 10:09
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru