Общество 05.03.2024 в 11:52
Жители Бурятии возмущены скотским отношением супермаркетов к покупателям
Гниющую и просроченную еду можно встретить почти в любом продуктовом
Текст: Ольга Лазарева
В соцсетях республики в очередной раз бурно обсуждают проблему некачественных продуктов, лежащих на полках супермаркетов. Жители считают все происходящее в республике крайней степенью неуважения к людям и ждут прихода федеральных торговых сетей на смену местным продуктовым монополистам.
«Вопрос к Роспотребнадзору! Почему не проверяют наши супермаркеты? Они же явно даты перепечатывают и переклеивают на некоторых продуктах. Явно иногда плесневелые куски отрезают у того же сыра и выкладывают остатки типа свежее! А иногда и не обременяют себя тем, чтоб плесень отрезать! Никакого уважения нет к людям! В некоторых их магазинах воняет, будто там крыса сдохла. Овощи и фрукты иногда лежат гниют у всех на глазах, это просто неуважение к людям. Скоту такое иногда не дашь, а они это продают! Как не стыдно самим такое в магазинах держать, никакой ответственности, никакого уважения, никакого стыда нет, никакой совести», - пишет автор поста в паблике «Жесть Улан-Удэ».
В комментариях автора поста поддержали:
- Стажировалась в супермаркете популярном, старый сыр и колбасу натирали подсолнечным маслом... Как сейчас, не знаю.
- Гнать их к чертям отсюда и федералов запускать. Сразу весь поток покупательский уйдет от этих. 20 лет сидят здесь миллиарды делают и умудряются тухляк людям продавать и копейки работникам платить. Самый прибыльный бизнес здесь и кормят весь народ два ипэшника.
- Продуктов много, а денег у людей, не так много, все дорого, продукты не берутся, портятся. Может, если бы зарплата позволяла бы и цены не кусались бы, и продукты разбирались. Жалко продукты гибнут, а многие дети, возможно, голодные.
- В Москве в магазинах на товары, у которых подходит срок, делают скидки от 40 до 70% и выкладывают все на отдельные полки, люди уже знают, что там товары со скидкой. А у нас дату перебьют, наценят ещё и по-новой продают! – пишут пользователи.
В бурную полемику вмешались даже представители Роспотребнадзора, которые подчеркнули, что проверочная деятельность ведомства сейчас ограничена.
«В настоящее время проверочная деятельность контрольно-надзорных органов ограничена и носит преимущественно профилактический характер, в связи с чем плановые контрольно-надзорные мероприятия проводятся на основании риск-ориентированного подхода, а внеплановые – по согласованию с органами прокуратуры в случае непосредственной угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан», - ответили возмущенным жителям республики сотрудники надзорного ведомства.
В случае обнаружения продукции ненадлежащего качества покупателей призывают обращаться в Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия.
Это можно сделать несколькими способами:
- воспользовавшись электронным сервисом «Отправить обращение» на сайте http://03.rospotrebnadzor.ru/;
- направить письмо через Почту России по адресу: 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 45 Б. Обращение надо направлять заказным письмом с уведомлением о вручении.
Также обращение можно написать при посещении Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия по адресу: 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 45 Б.
«Вопрос к Роспотребнадзору! Почему не проверяют наши супермаркеты? Они же явно даты перепечатывают и переклеивают на некоторых продуктах. Явно иногда плесневелые куски отрезают у того же сыра и выкладывают остатки типа свежее! А иногда и не обременяют себя тем, чтоб плесень отрезать! Никакого уважения нет к людям! В некоторых их магазинах воняет, будто там крыса сдохла. Овощи и фрукты иногда лежат гниют у всех на глазах, это просто неуважение к людям. Скоту такое иногда не дашь, а они это продают! Как не стыдно самим такое в магазинах держать, никакой ответственности, никакого уважения, никакого стыда нет, никакой совести», - пишет автор поста в паблике «Жесть Улан-Удэ».
В комментариях автора поста поддержали:
- Стажировалась в супермаркете популярном, старый сыр и колбасу натирали подсолнечным маслом... Как сейчас, не знаю.
- Гнать их к чертям отсюда и федералов запускать. Сразу весь поток покупательский уйдет от этих. 20 лет сидят здесь миллиарды делают и умудряются тухляк людям продавать и копейки работникам платить. Самый прибыльный бизнес здесь и кормят весь народ два ипэшника.
- Продуктов много, а денег у людей, не так много, все дорого, продукты не берутся, портятся. Может, если бы зарплата позволяла бы и цены не кусались бы, и продукты разбирались. Жалко продукты гибнут, а многие дети, возможно, голодные.
- В Москве в магазинах на товары, у которых подходит срок, делают скидки от 40 до 70% и выкладывают все на отдельные полки, люди уже знают, что там товары со скидкой. А у нас дату перебьют, наценят ещё и по-новой продают! – пишут пользователи.
В бурную полемику вмешались даже представители Роспотребнадзора, которые подчеркнули, что проверочная деятельность ведомства сейчас ограничена.
«В настоящее время проверочная деятельность контрольно-надзорных органов ограничена и носит преимущественно профилактический характер, в связи с чем плановые контрольно-надзорные мероприятия проводятся на основании риск-ориентированного подхода, а внеплановые – по согласованию с органами прокуратуры в случае непосредственной угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан», - ответили возмущенным жителям республики сотрудники надзорного ведомства.
В случае обнаружения продукции ненадлежащего качества покупателей призывают обращаться в Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия.
Это можно сделать несколькими способами:
- воспользовавшись электронным сервисом «Отправить обращение» на сайте http://03.rospotrebnadzor.ru/;
- направить письмо через Почту России по адресу: 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 45 Б. Обращение надо направлять заказным письмом с уведомлением о вручении.
Также обращение можно написать при посещении Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия по адресу: 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 45 Б.
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