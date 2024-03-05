Общество 05.03.2024 в 11:52

Жители Бурятии возмущены скотским отношением супермаркетов к покупателям

Гниющую и просроченную еду можно встретить почти в любом продуктовом
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Текст: Ольга Лазарева
Жители Бурятии возмущены скотским отношением супермаркетов к покупателям
В соцсетях республики в очередной раз бурно обсуждают проблему некачественных продуктов, лежащих на полках супермаркетов. Жители считают все происходящее в республике крайней степенью неуважения к людям и ждут прихода федеральных торговых сетей на смену местным продуктовым монополистам. 

«Вопрос к Роспотребнадзору! Почему не проверяют наши супермаркеты? Они же явно даты перепечатывают и переклеивают на некоторых продуктах. Явно иногда плесневелые куски отрезают у того же сыра и выкладывают остатки типа свежее! А иногда и не обременяют себя тем, чтоб плесень отрезать! Никакого уважения нет к людям! В некоторых их магазинах воняет, будто там крыса сдохла. Овощи и фрукты иногда лежат гниют у всех на глазах, это просто неуважение к людям. Скоту такое иногда не дашь, а они это продают! Как не стыдно самим такое в магазинах держать, никакой ответственности, никакого уважения, никакого стыда нет, никакой совести», - пишет автор поста в паблике «Жесть Улан-Удэ». 

В комментариях автора поста поддержали: 

- Стажировалась в супермаркете популярном, старый сыр и колбасу натирали подсолнечным маслом... Как сейчас, не знаю.

- Гнать их к чертям отсюда и федералов запускать. Сразу весь поток покупательский уйдет от этих. 20 лет сидят здесь миллиарды делают и умудряются тухляк людям продавать и копейки работникам платить. Самый прибыльный бизнес здесь и кормят весь народ два ипэшника. 

- Продуктов много, а денег у людей, не так много, все дорого, продукты не берутся, портятся. Может, если бы зарплата позволяла бы и цены не кусались бы, и продукты разбирались. Жалко продукты гибнут, а многие дети, возможно, голодные. 

- В Москве в магазинах на товары, у которых подходит срок, делают скидки от 40 до 70% и выкладывают все на отдельные полки, люди уже знают, что там товары со скидкой. А у нас дату перебьют, наценят ещё и по-новой продают! – пишут пользователи. 

В бурную полемику вмешались даже представители Роспотребнадзора, которые подчеркнули, что проверочная деятельность ведомства сейчас ограничена. 

«В настоящее время проверочная деятельность контрольно-надзорных органов ограничена и носит преимущественно профилактический характер, в связи с чем плановые контрольно-надзорные мероприятия проводятся на основании риск-ориентированного подхода, а внеплановые – по согласованию с органами прокуратуры в случае непосредственной угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан», - ответили возмущенным жителям республики сотрудники надзорного ведомства. 

В случае обнаружения продукции ненадлежащего качества покупателей призывают обращаться в Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия.

Это можно сделать несколькими способами:

- воспользовавшись электронным сервисом «Отправить обращение» на сайте http://03.rospotrebnadzor.ru/;
- направить письмо через Почту России по адресу: 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 45 Б. Обращение надо направлять заказным письмом с уведомлением о вручении.

Также обращение можно написать при посещении Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия по адресу: 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 45 Б.

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