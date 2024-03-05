Общество 05.03.2024 в 12:05

На СВО погиб мобилизованный из Бурятии

У погибшего остались супруга и двое детей
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Текст: Ольга Лазарева
На СВО погиб мобилизованный из Бурятии
Севостьянов Николай Васильевич родился 10 июля 1980 года в селе Тужинка Еравнинского района Республики Бурятия. 

Окончил Тужинскую среднюю общеобразовательную школу в 1997 году. В Тужинской школе Николай обучался с первого класса. За время обучения показал себя добросовестным, исполнительным учеником. В учебной деятельности, в общественной жизни класса, школы, села проявлял активное участие. С детства был приучен к труду.

В 1998 году был призван на срочную службу в ряды Российской Армии, был направлен в Амурскую область в ракетные войска стратегического назначения. После службы в 2001 году начал трудовую деятельность сторожем в Георгиевской средней школе с. Георгиевское Хоринского района. С 2002 года работал в МБОУ «Тужинкинская СОШ» с. Тужинка Еравнинского района кочегаром.

В 2002 году создал семью с Татьяной Васильевной, воспитал двоих детей. На протяжении своей жизни Николай Васильевич всегда был добрым, трудолюбивым и жизнерадостным человеком, внимательным и верным другом и товарищем, любящим, заботливым и чутким мужем и отцом.

21 сентября 2022 года был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации в должности старшего помощника гранатометчика стрелкового батальона. С октября 2022 года находился на линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике.
Гвардии ефрейтор Севостьянов Николай Васильевич погиб 20 февраля 2024 года при исполнении воинского долга, проявив стойкость и мужество.

У Николая Васильевича остались супруга Татьяна Васильевна, дочь Галина, сын Дмитрий.

За героизм и отвагу при выполнении боевых задач Севостьянов Николай Васильевич награжден Орденом Мужества (посмертно).


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