Общество 05.03.2024 в 12:15

Ремесленники Бурятии представили свою продукцию на всероссийской выставке

Это стало возможным благодаря господдержке в рамках нацпроекта
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Текст: Иван Иванов
Ремесленники Бурятии представили свою продукцию на всероссийской выставке
Предприниматели из Бурятии представили свои работы в выставке-ярмарке народных художественных промыслов России «Ладья. Весенняя фантазия 2024». Ремесленники получили возможность участвовать в мероприятии благодаря господдержке в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

- Центр «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» на постоянной основе оказывает господдержку ремесленникам республики. Наш центр организовал участие предпринимателей и самозанятых в выставке-ярмарке народных художественных промыслов России «Ладья. Весенняя фантазия 2024», оплатив оргвзнос и оборудованное торговое место, - рассказала Юлия Имеева, руководитель центра народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологического туризма центра «Мой бизнес».


На стенде Бурятии были представлены удивительные работы шести наших мастеров: сувениры и украшения из натуральных материалов и камней, мыло ручной работы на основе байкальской воды и натуральных ароматических масел, ароматные чаи и гастро-сувениры из дикоросов, а также валяные авторские изделия из шерсти.  

- Ремесленники Бурятии могут воспользоваться господдержкой и принять участие в республиканских и всероссийских выставках-ярмарках, обратившись в центр «Мой бизнес». Актуальная информация о предстоящих мероприятиях размещена на сайте msp03.ru в разделе «Календарь событий», - отметили в пресс-службе центра «Мой бизнес».

Напомним, выставка-ярмарка «Ладья» – это главное ежегодное событие в мире народного искусства, площадка, которая способствует взаимообогащению культур, укреплению дружеских связей между народами России. В этом году свою лучшую продукцию представили более 600 организаций промыслов, мастеров и художников, ремесленников и творческих объединений, в том числе всемирно известные центры народного искусства.

Фото: пресс-служба правительства РБ
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