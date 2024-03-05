Общество 05.03.2024 в 12:39

В Бурятии спасли и выходили собаку, которую выбросили с третьего этажа (видео)

Ее бывшие хозяева – алкоголики
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии спасли и выходили собаку, которую выбросили с третьего этажа (видео)
В Бурятии спасли и выходили собаку, которую выбросили с третьего этажа. Неравнодушные люди отвезли ее в клинику. У собаки были множественные переломы лап. Сотрясение и гематомы. Собаке с необычным именем Зоя пришлось пережить три сложнейшие операции. 

С такими серьезными переломами лап, шансов на то, что собака будет уметь сама ходить практически не было. Но через три месяца лечения и реабилитации, Зоя снова передвигается на 4 лапах, - сообщает паблик В Контакте «Они лучше чем мы». 


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