В Бурятии спасли и выходили собаку, которую выбросили с третьего этажа (видео)

В Бурятии спасли и выходили собаку, которую выбросили с третьего этажа. Неравнодушные люди отвезли ее в клинику. У собаки были множественные переломы лап. Сотрясение и гематомы. Собаке с необычным именем Зоя пришлось пережить три сложнейшие операции.С такими серьезными переломами лап, шансов на то, что собака будет уметь сама ходить практически не было. Но через три месяца лечения и реабилитации, Зоя снова передвигается на 4 лапах, - сообщает паблик В Контакте «Они лучше чем мы».