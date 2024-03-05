В Бурятии начались проверки цветочных магазинов

Государственными инспекторами фитосанитарного контроля в городах Иркутской области и Республики Бурятия в преддверии дня весны начались выездные обследования цветочных магазинов.При проведении контрольно-надзорных мероприятий проводят визуальное обследование среза цветов, проверяют наличие карантинных организмов, а также берут образцы с наличием повреждений для проведения лабораторной экспертизы в Байкальском филиале ФГБУ «ВНИИКР».