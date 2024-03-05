Общество 05.03.2024 в 15:43

В Бурятии начались проверки цветочных магазинов

Проводится фитосанитарный контроль
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии начались проверки цветочных магазинов
Государственными инспекторами фитосанитарного контроля в городах Иркутской области и Республики Бурятия в преддверии дня весны начались выездные обследования цветочных магазинов. 

При проведении контрольно-надзорных мероприятий проводят визуальное обследование среза цветов, проверяют наличие карантинных организмов, а также берут образцы с наличием повреждений для проведения лабораторной экспертизы в Байкальском филиале ФГБУ «ВНИИКР».

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В Бурятии начались проверки цветочных магазинов
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