В Бурятии растет число граждан с психическими отклонениями

Как сообщили в министерстве здравоохранения республики, учитывая серьезность ситуации, в большинстве поликлиник Улан-Удэ и во многих поликлиниках райцентров республики в 2023 году открылись кабинеты медико-психологического консультирования, куда жители смогут обратиться с запросами по самому широкому кругу вопросов, касающихся психологических трудностей. Также психотерапевтический центр открыт для населения в РПНД. Как уточнили в минздраве республики, если в 2022 году в лечебных учреждениях работали 72 медицинских психолога, то сегодня их уже 82.





Четыре года непрекращающегося стресса довольно серьезно отразились на психическом состоянии населения республики. Так, в Бурятии значительно выросло число граждан с психическими нарушениями разной степени интенсивности. Особенно сильное влияние на психику оказал COVID-19, а также ограничения и изоляция - вначале эпидемиологическая, социальная, а затем и политическая.По данным Республиканского психоневрологического диспансера (РПНД), за пять лет число психических заболеваний в республике выросло на 12,5%. Увеличились практически все формы психических расстройств, кроме умственной отсталости - число пациентов с таким заболеванием уменьшилось на 0,1%, что может говорить о статистической погрешности. Между тем большую тревогу вызывает не это, а общий негативный фон в обществе и рост невротизации в связи с хроническими стрессами.- Число людей, обращающихся за психологической помощью с начала пандемии в 2020 году, в республике значительно выросло, - говорит улан-удэнский семейный психолог Агата Родионова. - Прежде всего с жалобами на повышенную тревожность, беспокойство за свое экономическое положение, здоровье, трудности в построении близких отношений, прокрастинацию и профессиональное выгорание. Также много запросов поступает по паническим атакам, перееданию и уходу в зависимости - от алкогольной до компьютерной и игровой. Много запросов на трудности в отношениях и в связи с разводами, поскольку многие члены семей сегодня вынуждены жить и находиться далеко друг от друга в течение продолжительного времени. А в целом общество за эти годы пострадало от общей неопределенности.На взгляд Агаты Родионовой, эти тенденции так или иначе были активированы пандемией, социальной изоляцией и реакцией общества на меры по противодействию распространения вируса. Кроме того, не все переболевшие восстановились до конца после перенесенного заболевания.Последние данные исследователей подтверждают, что COVID-19 может состарить мозг на 20 лет. Группа ученых Ливерпульского университета пришла к выводу, что последствия заболевания коронавирусом сопоставимы с черепно-мозговой травмой, пишет «Российская газета».Согласно результатам исследования, «затуманенность мозга» - одна из наиболее распространенных жалоб у пациентов с затяжным COVID-19. Им страдают до 46% пациентов, которые также жаловались на другие умственные проблемы, такие как потеря памяти и трудности с концентрацией внимания.Исследователи обнаружили, что у пациентов, госпитализированных с тяжелой формой COVID-19, отмечались признаки долговременной черепно-мозговой травмы через год после заражения вирусом SARS-CoV-2.При этом дефицит мозговой активности, обнаруженный у пациентов с COVID-19, был эквивалентен 20 годам старения мозга и стал доказательством того, чего опасались врачи: этот вирус действительно может повредить мозг и привести к постоянным проблемам с психическим здоровьем.Улан-удэнский детский психолог Татьяна Зайко отмечает, что пандемия отразилась и на детях. Конечно, в основном младшее поколение более легко перенесло саму болезнь, однако общий градус напряжения в обществе оказал влияние на детскую психику.- Растущее чувство неопределенности будущего и сильные стрессы, начиная с 2020 года - это все не могло не сказаться на эмоциональном и психическом состоянии молодого поколения, прежде всего школьников. Ведь любой стресс, а тем более хронический, он негативно отражается на поведении и учебе. Появляется раздражительность, подавленность настроения, сложность концентрирования внимания на учебе, нежелание учиться. Кроме того, вырастает агрессия как способ решения всех проблем, что приводит к буллингу, травле подростками своих сверстников, что еще более усугубляет ситуацию, - говорит Татьяна Зайко.Как обращает внимание психолог, часть детей в этой ситуации перестает ходить в школы и ограничивает свои социальные контакты. Дети активнее погружаются в интернет-пространство, становясь зависимыми от соцсетей и просмотра видеороликов и сериалов.- Для многих семей остро необходима коррекция такого поведения детей, поскольку на первых порах динамика полностью обратима при обращении к психологам и психотерапевтам, - сообщает она.Между тем опрошенные психологи и эксперты в один голос говорят, что самые сложные времена впереди. Когда закончится вооруженный конфликт и в общество вернется большое количество людей с боевым опытом и психическими проблемами, прежде всего с посттравматическим синдромом (ПТСР), что ранее наблюдалось у ветеранов Афганистана и Чечни. Напомним, что ПТСР вызывается потрясениями для психики, с которыми человек не может справиться. И далее в жизни нередко такие люди уходят в алкоголизм, криминал, совершают необдуманные поступки, которые в мировой психологической литературе были обозначены «вьетнамским синдромом». Ярким примером этого в кинематографе является фильм «Рэмбо: первая кровь» (16+) в исполнении Сильвестра Сталлоне, ветерана Вьетнамской войны, оказавшегося абсолютно неспособным вернуться к мирной жизни.Для того чтобы жизнь семей и бывших участников военных кампаний не превратилась в кошмар, чтобы ветераны смогли адаптироваться, начать работать и без острых конфликтов научиться взаимодействовать с обычными людьми, в Бурятии необходимо уже сегодня готовить специалистов и лечебные учреждения для комплексной реабилитации таких больных. Причем помощь потребуется не только им, но и прежде всего членам семей военнослужащих, для которых возвращение глав семейств из окопов домой может стать испытанием на прочность семейных уз.Фото: «Номер один»