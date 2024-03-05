Аэропорт «Байкал» набирает новых сотрудников

Директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев объявил о наборе новых сотрудников.«Уважаемые жители Левого берега г Улан-Удэ и наши соседи - Иволгинский район. В связи с увеличением штатной численности, приглашаем Вас на работу в международный аэропорт "Байкал". Сменный график работы. Соцпакет согласно ТК РФ. Мы ищем:- Инспекторов по досмотру (аэропорт проводит обучение),- Агентов службы организации перевозок ( аэропорт проводит обучение),- Техников (аэропорт проводит обучение),- Водителей, спасателей», - сообщил Дмитрий Гармаев.В 2024 году в аэропорту в очередной раз проиндексировали зарплату сотрудникам. Особенно удобна будет работа для левобережцев и жителей Иволгинского района, так как им будет удобно добираться до работы. Все вопросы можно задать по телефону: +7(3012) 22 61 30.