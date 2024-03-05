Общество 05.03.2024 в 17:48
Аэропорт «Байкал» набирает новых сотрудников
Требуются инспектора по досмотру, водители, спасатели и техники
Текст: Ольга Лазарева
Директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев объявил о наборе новых сотрудников.
«Уважаемые жители Левого берега г Улан-Удэ и наши соседи - Иволгинский район. В связи с увеличением штатной численности, приглашаем Вас на работу в международный аэропорт "Байкал". Сменный график работы. Соцпакет согласно ТК РФ. Мы ищем:
- Инспекторов по досмотру (аэропорт проводит обучение),
- Агентов службы организации перевозок ( аэропорт проводит обучение),
- Техников (аэропорт проводит обучение),
- Водителей, спасателей», - сообщил Дмитрий Гармаев.
В 2024 году в аэропорту в очередной раз проиндексировали зарплату сотрудникам. Особенно удобна будет работа для левобережцев и жителей Иволгинского района, так как им будет удобно добираться до работы. Все вопросы можно задать по телефону: +7(3012) 22 61 30.
«Уважаемые жители Левого берега г Улан-Удэ и наши соседи - Иволгинский район. В связи с увеличением штатной численности, приглашаем Вас на работу в международный аэропорт "Байкал". Сменный график работы. Соцпакет согласно ТК РФ. Мы ищем:
- Инспекторов по досмотру (аэропорт проводит обучение),
- Агентов службы организации перевозок ( аэропорт проводит обучение),
- Техников (аэропорт проводит обучение),
- Водителей, спасателей», - сообщил Дмитрий Гармаев.
В 2024 году в аэропорту в очередной раз проиндексировали зарплату сотрудникам. Особенно удобна будет работа для левобережцев и жителей Иволгинского района, так как им будет удобно добираться до работы. Все вопросы можно задать по телефону: +7(3012) 22 61 30.
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