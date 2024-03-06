Локдаун для баранов

Одна из безуспешных попыток пересечь границу с Иркутской областью была предотвращена сотрудниками Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии. Они дежурили на посту ДПС «Рубеж» в Слюдянке, когда им на глаза попался сомнительный микрогрузовик…

Ни много ни мало 17 голов крупнорогатого скота едва не потеряла наша республика. Если бы не инспекторы, которые поймали нарушителей, бараны вырвались бы из нашего региона. Но что они отыскали бы там? Стали бы свободнее? Или столкнулись с теми же проблемами, что и здесь в республике? Только уже без родных полей, гор и лесов…

Проблема «мигрирующего» домашнего скота шире, чем кажется на первый взгляд. Только на посту «Рубеж» с 15 февраля выявлено восемь попыток лишить Бурятию сельхозживотных. «Пресечена нелегальная перевозка на территорию Приангарья 259 голов крупного и 94 головы мелкого рогатого скота», - сообщают на сайте «Номер один».

Конечно, миграционные процессы – это нормальное явление. Кто-то уезжает, кто-то приезжает. Но когда родную республику пытаются оставить без баранины и без прекрасной овечьей шерсти – кому от этого хорошо? Баранам? Но что случилось бы с ними, попади они в Иркутскую область? Разве не то же самое?

Так что обратимся к тем баранам. Которые пытаются вольно или невольно покинуть Бурятию: остановитесь! Здесь ваш дом. А там, за горизонтом, вас ждет только шашлык.