Общество 06.03.2024 в 10:02

В Бурятии на Байкале к жителям вышла лисица

Лесную гостью повстречали в Гремячинске
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии на Байкале к жителям вышла лисица

На смотровой площадке в Гремячинске жительница Селенгинского района повстречала лисичку. Фото с рыжей красавицей опубликовали в местной группе «Селенга-инфо 24/7».

Как ранее сообщал «Номер один», сейчас идет период «лисьих свадеб». Гон у лисиц начинается в середине февраля. За одной самкой могут бегать сразу 5 или даже 6 самцов. Драки в этом случае неизбежное явление. Всегда с самкой остается сильнейший самец. 



Фото: "Селенга-инфо 24/7"

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лиса гремячинск Байкал

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