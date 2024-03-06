В Бурятии на Байкале к жителям вышла лисица

На смотровой площадке в Гремячинске жительница Селенгинского района повстречала лисичку. Фото с рыжей красавицей опубликовали в местной группе «Селенга-инфо 24/7».

Как ранее сообщал «Номер один», сейчас идет период «лисьих свадеб». Гон у лисиц начинается в середине февраля. За одной самкой могут бегать сразу 5 или даже 6 самцов. Драки в этом случае неизбежное явление. Всегда с самкой остается сильнейший самец.







Фото: "Селенга-инфо 24/7"