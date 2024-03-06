В Бурятии 90-летний юбилей отметит бабушка 13 внуков, 10 правнуков и праправнука

В Кяхтинском районе 8 марта отметит свой юбилейный день рождения - 90-летие Галина Дмитриевна Буренок. Она родилась в 1934 году в селе Русские Мурочи, рассказали в минсоцзащиты Бурятии.

- В первый класс я пошла на малой Родине. Потом началась война. Отца забрали на фронт. Мне едва исполнилось 7 лет. Женщины и дети много работали для Победы. После Великой Отечественной войны, когда отец с войны вернулся домой, наша семья переехала в поселок Чикой Кяхтинского района. Здесь я продолжила учёбу, окончила 7 классов. В 15 лет начала работать на изготовлении кирпичей при Чикойском кожевенном заводе. Выгружала уголь с приходящих барж. Потом работала в зольном цехе, обрабатывала кожу, - рассказывает о себе Галина Дмитриевна.

В 20 лет вышла замуж, родила и достойно воспитала пятерых детей. С 1957 года работала в Чикойской участковой больнице, на должности санитарки. В 1973 году переехала в город Кяхта, где продолжала работать в ЦРБ санитаркой гинекологического отделения, так же работала в родильном отделении на должности санитарки. Откуда и ушла на заслуженный пенсионный отдых.

- Наша долгожительница - Ударник коммунистического труда, «Ветеран труда», с 2015 года имеет статус «Дети войны». У Галины Дмитриевны 13 внуков, 10 правнук, 1 праправнук. Желаем здоровья и благополучия на долгие годы. Мирного неба над головой и заботы от близких людей! - поздравили именинницу сотрудники отдела социальной защиты по Кяхтинскому району.Фото: Pixabay.com