В Бурятии сельчанин сливал канализационные отходы прямо на землю

Сотрудники Бурприроднадзора в рамках выездного обследования выявили факт слива жидких бытовых отходов в непредназначенное для этого место.«Житель села Тарбагатай вывел с территории своего участка канализационную трубу и производил слив отходов на открытую почву. Гражданин привлечен к административной ответственности в виде штрафа по статье 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления», - сообщили в ведомстве.Напомним, штрафы по этой статье на физических лиц составляют до 3 тысяч рублей, на должностных лиц - до 30 тысяч рублей, на юридических лиц - до 250 тысяч рублей. За повторное нарушение штрафы ещё больше.Фото: Бурприроднадзор