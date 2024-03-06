Общество 06.03.2024 в 11:12

В Бурятии сельчанин сливал канализационные отходы прямо на землю

«Замаскированную» канализационную трубу обнаружили сотрудники Бурприроднадзора
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии сельчанин сливал канализационные отходы прямо на землю
Сотрудники Бурприроднадзора в рамках выездного обследования выявили факт слива жидких бытовых отходов в непредназначенное для этого место.

«Житель села Тарбагатай вывел с территории своего участка канализационную трубу и производил слив отходов на открытую почву. Гражданин привлечен к административной ответственности в виде штрафа по статье 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления», - сообщили в ведомстве.

Напомним, штрафы по этой статье на физических лиц составляют до 3 тысяч рублей, на должностных лиц - до 30 тысяч рублей, на юридических лиц - до 250 тысяч рублей. За повторное нарушение штрафы ещё больше.

Фото: Бурприроднадзор
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