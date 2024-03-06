Общество 06.03.2024 в 12:49

В Бурятии насчитали 4882 детей-сирот

93% из них находятся на воспитании в семьях
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии насчитали 4882 детей-сирот

Итоги деятельности за 2023 год подвели органы опеки и попечительства Республики Бурятия. Как рассказала в своём выступлении начальник отдела органа опеки и попечительства Минсоцзащиты Бурятии Вера Брянская, в республике численность детского населения, составляет 259 897 детей, из них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 4882 или 1,9 %.

- Из этого числа 4480 детей или 93 % находятся на воспитании в семьях. Временно помещены в организации для детей-сирот и ожидают семейного устройства 336 несовершеннолетних, - уточнила Вера Георгиевна. - В 2023 году выросла доля устроенных в семьи детей-сирот из числа выявленных в 2023 году: из 760 детей устроены в семьи 626 детей (82,4 %).

Как добавила Вера Брянская, годом ранее на воспитание в семьи устроили 597 детей. В 2023 году отмечено снижение количества детей, воспитывающихся в организациях для детей-сирот. Их число сократилось на 4,5%.


Фото: Номер один

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