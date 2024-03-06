В Улан-Удэ увековечат память еще двух героев спецоперации

В Улан-Удэ подготовлен эскизный проект бюстов Героям России гвардии подполковнику Денису Сорокину и старшему лейтенанту Александру Попову, которые планируется разместить в микрорайоне Сосновый бор. Об этом на отчетном совещании Комитета по архитектуре и градостроительству сообщил его председатель Михаил Мясищев.Как сообщил чиновник, при участии комитета по архитектуре и градостроительству в 2023 году на территории школы №18 в Улан-Удэ установили бюст Герою России лейтенанту Максиму Концову. Также был создан макет мемориальной доски памяти председателя ТОС «Гранит», кавалера ордена Мужества Руслана Тарасова. Она установлена на памятном камне на ул. Лысогорской в микрорайоне Шишковка.Работа по увековечиванию памяти о героях и участниках специальной военной операции в городе будет продолжена, заверили в комитете.Фото: мэрия Улан-Удэ