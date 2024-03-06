В Заиграево капитально отремонтируют дом культуры

Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, на капремонт, включая материальное оснащение дома культуры, из федерального, республиканского, муниципального бюджетов по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» и внебюджетных источников выделено 79 млн рублей.





– Мы зашли на объект 1 февраля. Полностью провели демонтажные работы. Были гнилые полы, штукатурка отваливалась. На сегодня мы полностью выполнили кровлю под покрытие, – рассказывает подрядчик, директор ООО «СтройСервис» Галина Шарахаева.





– Мы очень рады, что наш дом культуры обновляется. Это не рядовой ремонт, а масштабная работа, которая давно требовалась. Дом культуры – не просто досуговое учреждение, здесь проходят самые важные события, которые определяют будущее нашего посёлка: здесь проходят собрания, сходы граждан, дети и взрослые вместе общаются, работают. Обновлённый дом культуры расширит все эти возможности для жителей посёлка, – отметила директор Многофункционального культурно-досугового центра Заиграево Татьяна Першина.





Месяц назад в доме культуры посёлка Заиграево Заиграевского района начался капитальный ремонт. Сегодня на объекте работают два местных подрядчика, степень готовности объекта – 19 процентов. По контракту капитальный ремонт должен завершиться в октябре 2024 года. Учреждение культуры 1972 года постройки, с тех пор капремонт в нем ни разу не проводился.Проектом предусмотрены ремонт кровли, утепление перекрытий, устройство водосточной системы и парапета, утепление фасада, ремонт входной группы с ограждением, устройство пандусов и бетонного крыльца, замена полов, ремонт стен, потолков, электроосвещения, вентиляции теплового узла. Так же будут приобретены кресла для зрительного зала, световое оборудование, звуковое оборудование, зеркала для кабинета хореографии.Сегодня в Доме культуры работают 12 вокальных и хореографических коллективов, два из которых имеют звание народных – ансамбль казачьей песни «Сибиряки» и эстрадная студия «Каметон». После ремонта в доме культуры будет открыта творческая зона, которая позволит молодёжи поселка собираться и работать над совместными проектами, организовывать встречи по интересам.В промышленном посёлке Заиграево живут около пяти тысяч человек. Наиболее яркие уроженцы посёлка – Заслуженный артист Республики Бурятия, артист театра русской драмы Олег Петелин и советская балерина, Заслуженная артистка Бурятской АССР и РСФСР Юлия Семёнова.Фото: пресс-служба правительства Бурятии