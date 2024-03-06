Артисты из Бурятии выступили в зоне СВО

В конце февраля артисты из Бурятии выступили в зоне спецоперации. В ходе поездки они заехали в Таганрог к волонтерам, которые встречают не только наших солдат, но и священнослужителей, родителей и жен военных. На их плечах лежит приемка и дальнейшее распределение постоянного потока посылок из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области.Волонтеры рассказали, что на аренду помещения и оплату коммунальных услуг ежемесячно уходит порядка 35-40 тысяч рублей.«Мы тут же собрали эту сумму и внесли свой вклад в благородное дело волонтеров. До слез было приятно видеть, с каким энтузиазмом они ведут свою работу», - рассказали артисты.Уже «за ленточкой» артисты дали в общей сложности 4 концерта, в том числе два для военных 36-й общевойсковой армии. Выступление проходило прямо на учебном полигоне, в подземном военном клубе.«Мы дали концерт для ребят, только прибывших в зону СВО. Также выступили для наших танкистов в непосредственной близости к зоне соприкосновения, в нескольких километрах от Донецка», - говорят артисты.Поздравить бойцов с Сагаалганом и Днём защитника Отечества отправилась творческая бригада в составе Заслуженных артистов Бурятии Чингиса Раднаева и Валико Гаспаряна, певицы Елены Борохитовой, солиста Центра культуры и досуга Улан-Удэ Сергея Плотникова, музыканта Хэшэгто Бодиева, звукорежиссера Александра Петрова, директор телеканала «Буряад ТВ» Виталия Раднаева, видеооператора Чингиса Хамагаева. Группу возглавлял ведущий, заместитель директора РЦНТ Александр Малханов.Душевный концерт из любимых бурятских и отечественных песен, под гитарный аккомпанемент был очень тепло встречен нашими военными. Бойцы подпевали артистам, фотографировались на память и даже просили расписаться на флаге Бурятии и своих шевронах.Фото: скриншот видео