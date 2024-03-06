Общество 06.03.2024 в 15:37
Артисты из Бурятии выступили в зоне СВО
Они дали четыре концерта для военных
Текст: Иван Иванов
В конце февраля артисты из Бурятии выступили в зоне спецоперации. В ходе поездки они заехали в Таганрог к волонтерам, которые встречают не только наших солдат, но и священнослужителей, родителей и жен военных. На их плечах лежит приемка и дальнейшее распределение постоянного потока посылок из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области.
Волонтеры рассказали, что на аренду помещения и оплату коммунальных услуг ежемесячно уходит порядка 35-40 тысяч рублей.
«Мы тут же собрали эту сумму и внесли свой вклад в благородное дело волонтеров. До слез было приятно видеть, с каким энтузиазмом они ведут свою работу», - рассказали артисты.
Уже «за ленточкой» артисты дали в общей сложности 4 концерта, в том числе два для военных 36-й общевойсковой армии. Выступление проходило прямо на учебном полигоне, в подземном военном клубе.
«Мы дали концерт для ребят, только прибывших в зону СВО. Также выступили для наших танкистов в непосредственной близости к зоне соприкосновения, в нескольких километрах от Донецка», - говорят артисты.
Поздравить бойцов с Сагаалганом и Днём защитника Отечества отправилась творческая бригада в составе Заслуженных артистов Бурятии Чингиса Раднаева и Валико Гаспаряна, певицы Елены Борохитовой, солиста Центра культуры и досуга Улан-Удэ Сергея Плотникова, музыканта Хэшэгто Бодиева, звукорежиссера Александра Петрова, директор телеканала «Буряад ТВ» Виталия Раднаева, видеооператора Чингиса Хамагаева. Группу возглавлял ведущий, заместитель директора РЦНТ Александр Малханов.
Душевный концерт из любимых бурятских и отечественных песен, под гитарный аккомпанемент был очень тепло встречен нашими военными. Бойцы подпевали артистам, фотографировались на память и даже просили расписаться на флаге Бурятии и своих шевронах.
Фото: скриншот видео
Волонтеры рассказали, что на аренду помещения и оплату коммунальных услуг ежемесячно уходит порядка 35-40 тысяч рублей.
«Мы тут же собрали эту сумму и внесли свой вклад в благородное дело волонтеров. До слез было приятно видеть, с каким энтузиазмом они ведут свою работу», - рассказали артисты.
Уже «за ленточкой» артисты дали в общей сложности 4 концерта, в том числе два для военных 36-й общевойсковой армии. Выступление проходило прямо на учебном полигоне, в подземном военном клубе.
«Мы дали концерт для ребят, только прибывших в зону СВО. Также выступили для наших танкистов в непосредственной близости к зоне соприкосновения, в нескольких километрах от Донецка», - говорят артисты.
Поздравить бойцов с Сагаалганом и Днём защитника Отечества отправилась творческая бригада в составе Заслуженных артистов Бурятии Чингиса Раднаева и Валико Гаспаряна, певицы Елены Борохитовой, солиста Центра культуры и досуга Улан-Удэ Сергея Плотникова, музыканта Хэшэгто Бодиева, звукорежиссера Александра Петрова, директор телеканала «Буряад ТВ» Виталия Раднаева, видеооператора Чингиса Хамагаева. Группу возглавлял ведущий, заместитель директора РЦНТ Александр Малханов.
Душевный концерт из любимых бурятских и отечественных песен, под гитарный аккомпанемент был очень тепло встречен нашими военными. Бойцы подпевали артистам, фотографировались на память и даже просили расписаться на флаге Бурятии и своих шевронах.
Фото: скриншот видео
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