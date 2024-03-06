Общество 06.03.2024 в 15:53

Власти Бурятии купят ледорезную машину, чтобы обезопасить села от наледи

Выход наледных вод ежегодно угрожает целому ряду населенных пунктов республики
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Текст: Андрей Константинов
Власти Бурятии купят ледорезную машину, чтобы обезопасить села от наледи
5 марта глава Бурятии Алексей Цыденов в рамках рабочей поездки в Заиграевский район посетил село Старая Брянь, где действует режим «Повышенная готовность» из-за выхода наледных вод от реки Брянка. Сегодня угрозы подтопления дворовых территорий в селе нет. Тем не менее, правительство Бурятии рассматривает возможность приобретения специализированной ледорубной техники в следующем году для районов республики.

Первый в этом зимнем сезоне выход наледных вод в селе Старая Брянь зарегистрирован 21 декабря. Силами сельского поселения были обустроены дамба высотой 2,5 м и протяженностью 40 метров, несколько вооотводных каналов, произведено несколько распиловок льда с привлечением местного предпринимателя. Это позволило избежать подтопления расположенных у места выхода наледных вод участков.

– В этом году у нас были очень низкие температуры и мало осадков, русло реки начало перемерзать, что привело к выходу наледных вод. Сегодня ситуация стабилизировалась из-за принятых нами мер. Угрозы подтопления жилых домов нет, – отметил первый заместитель главы Заиграевского района Иван Петров.

Ситуация в Старой Бряни в этом сезоне не единичная. В 2024 году наледные явления регистрировали и в селах Новая Курба и Шабур Заиграевского района и Саган-Нур Мухоршибирского района.

– Для республики актуальный вопрос, понимаем, что в следующем году тоже будет актуальным. По сути, единственное решение – это постоянная прорезка льда, чтобы дать возможность протоку реки. Специализированной техники нет. Я думаю, что в следующем году мы купим специализированную ледорезную машину, чтобы была возможность делать широкую и глубокую прорезь льда. И такая машина у нас будет работать в целом по республике: сегодня – здесь, завтра – там, – прокомментировал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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