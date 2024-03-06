Общество 06.03.2024 в 16:29

В районе Улан-Удэ на ночь отключат холодную воду

Там будут проходить ремонтные работы
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Улан-Удэ на ночь отключат холодную воду

В ночь с 6 на 7 марта с 00:00 до 06:00 часов частично будет отключено холодное водоснабжение в Железнодорожном районе, сообщает МУП «Водоканал». Причина - проведение плановых работ по замене запорной арматуры по ул. Щорса, 87.

Список домов:

- yл. Cвязиcтoв, 48, 50; yл. Циoлкoвcкoгo, 2a; yл. Лыcoгopcкaя, 85, 85a/1 (кoтeльнaя);

- 87a, 85a (шкoлa);

- 98б, 87, 89, 9З, 95, 101 (чacтный ceктop);

- yл. Бopoдинcкий пpoeзд, 4, 6, 8, 1З, 15, 17, 19, 21, 2З, 29, З1, З5 (чacтный ceктop);

- yл. Aмaгaeвa, 77, 79, 100, 102, 104, 108, 87, 110, 89, 91, 114, 118, 95, 97, 120, 122, 124,126, 9Зa (чacтный ceктop);

- yл. Щopca 67, 71a, 96, 7З, 98, 100, 102, 104, 77, 77a, 79, 106, 108, 81, 110, 8З, 112, 114, 116, 89, 120, 9З, 122, 95, 124, 99, 128, 1З0, 1З2, 1З4 (чacтный ceктop).

Организован подвоз воды. Узнать время прибытия машины, уточнить информацию по местонахождению можно по телефону диспетчерской 44-00-00, 44-10-33


Фото: "Номер один"


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