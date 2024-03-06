В Улан-Удэ продолжают борьбу с рекламой

Количество рекламных конструкций на территории города уменьшилось с 840 в 2020 году до 687 в 2023. Это сообщил председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Михаил Мясищев на отчетном совещании по итогам 2023 года и задачам на 2024 год.

«В прошлом году выдано 321 разрешение на установку рекламных конструкций. Проведено 9 контрольных рейдов, по итогам которых выданы предписания о демонтаже собственникам 144 незаконно установленных конструкций. Демонтировано 89 незаконных объектов», - сообщили в администрации города.

В схему отдельно стоящих рекламных конструкций Улан-Удэ включили 41 место и исключили 176 неликвидных мест. На сегодня в схеме содержится 687 мест для таких конструкций







Фото: Номер один