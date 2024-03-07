В Бурятии почти вдвое выросла продажа виски

Культура потребления спиртного не делится на степени. Она, как беременность - или есть, или нет. Без всяких рангов.





Употребление населением алкогольных напитков продолжает тревожить представителей власти. Как отмечал «Номер один», тему алкоголизации граждан поднял недавно в Улан-Удэ глава Минздрава России Михаил Мурашко, посетивший Бурятию. Ранее Госдума приняла закон по поводу запрета «наливаек» в жилых домах.В республиканских органах власти тоже в курсе дела и выражают свое мнение. «Прошу внести какие-то предложения по урегулированию работы федеральных алкогольных сетей на территории республики», - выступил на последней сессии Хурала депутат Михаил Итыгилов.Михаил Итыгилов поднял эту тему при обсуждении вопроса о даче согласия главе республики на назначение на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Бурятия Чингиса Матхеева. Депутат сообщил, что «недавно в докладе Минздрава России отмечено увеличение плотности точек продаж алкогольной продукции в Улан-Удэ в 2,5 раза. Это все в основном за счет федеральных сетей».Запрашивая поддержку по этой теме, он сказал: «Я думаю, тем самым вы (Чингис Матхеев. — Прим. ред.) поддержите местных предпринимателей, которые, конечно, страдают из-за этого, являясь, в принципе, добросовестными розничными продавцами продукции, другой продукции». Нам не очень понятно, о каких местных продавцах и о какой «другой продукции» вел речь парламентарий. То ли о продавцах другого спиртного, то ли о продавцах других категорий товаров.Если верен второй вариант, то, действительно, огромные средства, которые покупатели в республике расходуют на спиртное, могли бы быть потрачены ими на покупку чего-то другого: мебели, одежды, фруктов и т. д. Ведь, как уже информировал «Номер один», по огромному списку продуктов питания жители республики недоедают - не могут выйти на рекомендованные медиками годовые нормы потребления.Говоря об алкоголе и деньгах, которые тратит на него население, можно вспомнить советский «алкогольный» анекдот про выпивоху.«Папа, водка подорожала! Теперь ты, наверное, будешь меньше пить?» - с надеждой спрашивает сын. «Нет, сынок, это ты будешь меньше есть», - отвечает отец, пересчитывая деньги.Тема продажи алкогольных напитков в Бурятии на самом деле достойна внимания. Тем более что выпивка не дешевеет, что подтвердили нашему изданию в правительстве Бурятии.«В 2023 году снижения цен на крепкие и слабоалкогольные напитки не наблюдалось», - отметил Андрей Гнеушев, заместитель министра промышленности, торговли и инвестиций республики.В этот контексте чиновник напомнил о принципиальной позиции государства в сфере алкоцен - властью установлены цены, ниже которых нельзя осуществлять розничную продажу алкогольной продукции крепостью свыше 28%.По итогам прошлого года официальная продажа алкоголя в стране выросла (а уровень нелегальной продажи спиртного трудно определить). Бурятия поддержала эту общую тенденцию, нарастив «горячительные» продажи. Раз цены как минимум оставались стабильными, а объем реализации вырос, то денежные обороты на официальном алкогольном рынке, судя по всему, тоже увеличились.В прошлом году через розничную сеть республики продано 5 422 056,3 тыс. дал алкогольной и спиртсодержащей продукции. Дал - это десять литров (то есть декалитр). В позапрошлом году было 5 303 122,4 тыс. дал. Общий объем реализации вырос в Бурятии на 2,2%, что подтверждено всевозможными отчетами.Глубоко ошибочно думать, что основой бурятского алкорынка является водка. В царские времена, возможно, так и было, а теперь она давно не королева официального алкорынка. В минувшем году водки было реализовано 663,5 тыс. дал (рост 3,5%).Пиво - вот что является основой алкорынка республики. Пива и пивных напитков было продано 4 206 318,3 тыс. дал. Рост к 2022 году – 1%. Увеличение маленькое, что может говорить о том, что пивной сегмент рынка в своем нынешнем состоянии не может дать большего роста. Разве что привлекает внимание 34%-ный рост продаж пива крепостью свыше 8,6%, но в физическом объеме это все равно мало.Скорее всего, это отражает отсутствие динамичного роста групп населения, которые обычно употребляют пиво - молодежь и часть граждан среднего возраста. Дело вряд ли в отсутствии платежеспособного спроса на пиво, пусть молодежь и является прослойкой не очень богатой. Или в скудном ассортименте пива. Просто количество потребителей и их аппетиты стабильны.Деньги у многих есть, и они легко платят за выпивку. Замечали в Улан-Удэ мужиков в одежде защитного цвета, которые, закупаясь спиртным, без всяких проблем берут целый пакет недешевых бутылок? Однако в целом приросты продаж водки и пива заметно различаются не из-за щедрых мужиков в скучной одежде. В республике, полагаем, растет прослойка более старшего возраста, которые могут думать - если пьянеть, так от водки (быстрее и денег надо меньше), и переходят на более крепкую продукцию.Да, в республику приезжают туристы. Кто-то тоже может купить спиртное. Но вряд ли туристы из других регионов и стран употребляют так сильно, чтобы повлиять на статистику региона. К счастью, в Бурятии нет больших алкомероприятий наподобие Октоберфеста в немецкой Баварии, куда съезжаются люди со всей Германии и немало зарубежных гостей.Бурятскую статистику «качает» в ту или иную сторону местный спрос. А с учетом, что численность населения региона падает, можно предположить, что жители Бурятии стали чаще закладывать за воротник. Ну а точки по продаже алкоголя становятся все ближе к народу. Что и отметил депутат Михаил Итыгилов, выступая на сессии Хурала. В закрытие нелегальной продажи алкоголя слабо верится.Со своей стороны, Минпром Бурятии считает, что, «в сравнении с прошлым годом, объем реализованной алкогольной продукции по показателю «водка» вырос на 3,5%. Считаем, что на увеличение показателя продажи крепких спиртных напитков значительно повлиял переход в 2021 году на помарочный учет алкогольной продукции поставщиками, введение в 2023 - 2024 гг. маркировки пива и пивной продукции, а также усиление контроля за участниками алкогольного рынка по учету производства и оборота алкогольной продукции».Розенбаумовское «шампань несли нам в номера, но это было все вчера» отлично описывает катастрофу на бурятском рынке шампанского, которая случилась в прошлом году. В категории «вина-шампанские» продажи снизились аж на 77,4% от уровня прошлого года и составили лишь 0,21 тыс. дал.А в категории «вина-шампанские с защищенным географическим указанием» о существовании рынка можно практически забыть. Здесь реализация упала на 96,3% и составила смехотворные 0,007 тыс. дал. Судя по всему, торговцы реализовали последние ящики этого «шампуня». Зато на этом фоне в республике внушительно выросли продажи так называемых игристых вин. В категории «вина игристые» рост составлял 12,3%. А «вина игристые с защищенным географическим указанием» продались на 29,2% больше.Вино (виноградное) показало рост на 58,6. А реализация другого вина (виноградного столового) упала на 59,8%. Не разбираясь в различиях, трудно понять эти метания. По категории «вина натуральные» в Бурятии вообще ничего не продано. Рынок республики перестал существовать для них, хотя в минувшем году еще продали 0,008 тыс. дал.Винных категорий - масса, но суммарно вино и винные напитки не конкуренты ни водке, ни пиву. Общая продажа вина и винных напитков выросла на 7,64%. Ликероводочные изделия упали на 16,31%.В числе наиболее «подросшего» в Бурятии алкоголя - виски. Имеющий свои корни где-то на Британских островах, в Минпроме Бурятии его считают напитком, рост потребления которого жителям республики может указывать на рост культуры. Так, в прошлом году продано 34 тыс. дал виски, что на 41% больше, чем в 2022 году. А, например, в категории «коньяк и арманьяк, реализуемые в бутылках», отмечен рост на 25% (продано 49,9 тыс. дал).- Наблюдается рост потребления алкогольной продукции премиум-класса взамен алкоголя более низких ценовых сегментов, в том числе виски, рома, коньяка, что может указывать на повышение культуры потребления алкогольной продукции, - отметили в министерстве нашему изданию.К слову, чиновники дипломатично уточняют «может указывать», а не «указывает». Но даже при этом уточнении остается некий осадок. Так, если на кухне в квартире в какой-то пятиэтажке три друга распивают бутылку виски, то это «может указывать» на повышение их культуры потребления алкоголя. А три друга, которые в соседней квартире купили себе бутылку водки, могут оказаться, значит, менее культурными? Не совсем понятно, с каких пор предположение об уровне культуры пития человека стали делать на основе того, какое спиртное он пьет.Почему бы минпрому не предположить, что рост потребления и продажи алкоголя премиум-класса может указывать на рост благосостояния алкопотребителей и на их стремление разнообразить вкусовые ощущения, расширив алкогольное меню? Между прочим, было бы интересно узнать, что думают в республиканском минпроме о традиционном бурятском или монгольском алкоголе. На что «может указывать» его потребление?Сомневаемся, что главным признаком культуры алкопотребления можно считать то, что человек пьет и за какую цену. Ведь если алкопотребитель после нескольких глотков хоть самого дорогого виски устраивает дебош и пополняет статистику преступлений и происшествий в регионе, то есть ли разница, чем именно он напился? Если выпивающий знает свою меру, то он, несомненно, обладает культурой пития, и неважно, какой это алкоголь – самогон, виски, водка или «северное сияние».Фото: pixabay.com