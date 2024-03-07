В Улан-Удэ 8 и 9 марта покажут новое лазерное шоу

В Улан-Удэ в честь Международного женского дня на площади Советов покажут новое лазерное шоу.«Вы увидите красочное световое представление, наполненное лирикой и весенними мотивами. Транслировать его будем 8 и 9 марта в 20:00, 20:30, 21:00 и 21:30. Также праздничная подсветка будет освещать и телебашню 8 марта с 20:00 до 22:00. Приходите посмотреть, уверен, что вам понравится!», - написал мэр города Игорь Шутенков в соцсетях.Фото: скриншот видео