Лучшая балетная школа России приняла ученицу из Монголии сразу во второй класс

Ученица Национальной балетной школы Монголии Хашхүүгийн Тэгшжаргал стала стипендиатом правительства РФ на обучение в Академии русского балета им. А. Я. Вагановой.«Впервые в истории монгольского балета нашу школьницу взяли на обучение сразу во второй класс старейшей балетной школы мира - Российской академии балета имени Вагановой. В Монголии, как во всем мире она считается лучшим образовательным хреографическим учреждением. Особенно мы гордимся тем, что наша лучшая ученица будет учиться по квоте правительства РФ», – рассказала педагог девочки по классическому танцу Цогзолмаа Жаргалан.Она напомнила о том, что история балета в Монголии тесно связана с Советским Союзом, откуда в 1940 году приехал педагог Ленинградского хореографического училища и отобрал 29 монгольских учеников. Также монгольских артистов балета готовили с 1974 года в Московском хореографическом училище и Киевском - с 1985 года.«Главной кузницей кадров для балета Монголии более полувека является Пермское хореографическое училище, где с 1962 года было подготовлено пять выпусков. Я сама училась в Перми и сейчас передаю лучшие традиции русской балетной школы монгольским детям», – отметила преподаватель балета.Фото: «Номер один»