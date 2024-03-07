Общество 07.03.2024 в 09:34

В Бурятии потеплеет до плюсовых температур

Местами воздух прогреется до +4 градусов
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии потеплеет до плюсовых температур

В Международный женский день в Бурятии наконец-то станет по-весеннему тепло.

Так, по данным Бурятгидрометцентра, 8 марта по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, 3-8 метров в секунду, в отдельных районах до 13 метров в секунду. Температура ночью составит -14,-19, местами -23,-28. Днем воздух прогреется до -1,+4 градусов, местами до -4,-9.

В Улан-Удэ, по данным Gismeteo, 8 марта ожидается погода без осадков. Ночью будет -14, -17 градусов. Днем столбики термометра поднимутся до -6, -2 градусов.

В субботу, 9 марта, в Бурятии местами пройдет небольшой снег. Ветер восточный с переходом на западный 4-9, в отдельных районах до 14 метров в секунду. Температура ночью опустится до -14,-19, местами -22,-27. Днем воздух прогреется до -1,+4, местами -3,-8.

Жителей предупреждают: на дорогах города и республики местами накаты, гололедица.


Фото: Номер один

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