В Улан-Удэ продлили маршрут №17

С расписанием движения автобусов МУП «Городские маршруты» можно ознакомиться на сайте предприятия autobus03.ru, а также по телефону диспетчера: 44-72-10. Время движения автобусов и схему маршрутов можно определить посредством мобильного приложения «Умный транспорт», 2ГИС, интернет-портала its03.ru.





Для улучшения транспортного обслуживания пассажиров МУП «Городские маршруты» с 8 марта меняет схему движения маршрута №17: «3 уч. Ст. Дивизионная – мкрн Новая Комушка».«По многочисленным просьбам горожан, начиная с праздничного дня – 8 марта, схема движения маршрута №17 в 44 квартале будет продлена от ул. Жердева до ул. Калашникова – пр. Строителей – ул. Мокрова и далее по ранее утвержденной схеме в обе стороны. Таким образом, на маршруте добавятся новые остановки: «БСМП», «Почта», «Сквер Зодчий», «ул. Мокрова». В связи с изменением схемы движения и добавлением времени на рейс на маршруте №17 изменится и расписание в будние и выходные дни. Конечные остановки по маршруту не меняются», - рассказали в Комитете по транспорту администрации города.Фото: «Номер один»