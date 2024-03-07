Общество 07.03.2024 в 10:11
В Бурятии инспектор Бурприроднадзора столкнулся с рысью «лицом к лицу»
На «кис-кис-кис» животное не отреагировало и скрылось в лесу
Текст: Андрей Константинов
Бурприроднадзор опубликовал видео, снятое в Муйском районе инспектором Павлом Тороевым. Во время проведения учетных мероприятий в охотугодьях ООО «Байкальский берег» он вплотную столкнулся с рысью.
«В дикой природе рыси доживают до 15-20 лет. Рысь – самая северная кошка из живущих на Земле. В Бурятии по данным мониторинга Бурприроднадзора обитают 3932 особи рыси. Всего в республике обитают три вида кошачьих - манул, снежный барс и рысь», - рассказали в Бурприроднадзоре.
Как напомнили в ведомстве, сейчас в республике подходит к концу зимний маршрутный учёт, когда популяцию животного мира Бурятии считают по следам.
Фото и видео: Бурприроднадзор
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