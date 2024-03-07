В Бурятии инспектор Бурприроднадзора столкнулся с рысью «лицом к лицу»

Бурприроднадзор опубликовал видео, снятое в Муйском районе инспектором Павлом Тороевым. Во время проведения учетных мероприятий в охотугодьях ООО «Байкальский берег» он вплотную столкнулся с рысью.









«В дикой природе рыси доживают до 15-20 лет. Рысь – самая северная кошка из живущих на Земле. В Бурятии по данным мониторинга Бурприроднадзора обитают 3932 особи рыси. Всего в республике обитают три вида кошачьих - манул, снежный барс и рысь», - рассказали в Бурприроднадзоре.Как напомнили в ведомстве, сейчас в республике подходит к концу зимний маршрутный учёт, когда популяцию животного мира Бурятии считают по следам.Фото и видео: Бурприроднадзор