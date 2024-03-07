Татьяна Думнова: «Выборы будут проходить прозрачно»

Выборы, которые пройдут в середине марта, станут крупнейшим политическим событием текущего года. Вся страна активно готовится к ним.В столице Бурятии прошел «круглый стол», на котором были рассмотрены некоторые аспекты подготовки к выборам в нашей республике. Так, на выборах будет работать большое число общественных наблюдателей. Все, кто задействован в этом процессе, прошли качественное обучение.В Бурятии подготовлено 2500 наблюдателей.«На сегодня пройдены все этапы их подготовки. Причем подготовка связана не только с непосредственно трехдневным голосованием, а со всеми стадиями избирательного процесса», - отметила Татьяна Думнова, председатель Общественной палаты республики. Она является председателем регионального общественного штаба по наблюдению за выборами.Штаб объединил экспертов – политологов, социологов, юристов и т. д.Татьяна Думнова отметила, что по последним социологическим данным, ожидается большая активность избирателей – более 80 процентов имеющих право голоса готовы принять участие в голосовании. Поэтому нагрузка на общественных наблюдателей будет большой.Все общественные наблюдатели прошли верификацию. Каждый наблюдатель независимо от того, будет ли он вести наблюдение в селе или в городе, уже связался для ее прохождения с Общественной палатой Российской Федерации.«Каждый прошел тест из более, чем 20 вопросов», - также пояснила Татьяна Думнова.В целом, общественных наблюдателей на выборы могут выдвигать Общественная палата Республики Бурятия, Общественная палата Российской Федерации и региональные отделения политических партий.Наблюдатель будет иметь возможность передать информацию о выявленных нарушениях.В дни голосования откроется и начнет действовать Центр общественного наблюдения. Сейчас в Улан-Удэ уже готово помещение под его размещение.«В этом году будут видеопанели - 70 процентов участков мы будем видеть. Будет организовано и ночное дежурство. У нас организована будет работа с Общественной палатой Российской Федерации - через каждые три часа я должна выходить на связь с ней, плюс будут выходить наши общественные наблюдатели, мы должны сообщать, как у нас идет голосование, какое количество проголосовало и т. д.», - пояснила Татьяна Думнова.Однако на остальных участках, откуда не планируется трансляции на видеопанели, все равно будут стоять свои локальные видеокамеры. Между прочим, помещения, где избирательные документы будут храниться в сейфе в ночное время, также оборудованы камерами.«И там должен быть свет, чтобы все было видно. Если возникнут непонятные ситуации, можно будет «прокрутить» все, что происходило, разобрать ситуацию», - рассказала она.Впервые общественные наблюдатели сейчас начали ездить на отдаленные участки. Предполагается общественное наблюдение и в СИЗО.Открытость и прозрачность наблюдения за выборами, несомненно, усилит доверие к результатам голосования. С будущей недели начнутся особенно активные поездки общественников по избирательным участкам. Их осмотрят на предмет доступности для маломобильных групп (родители с колясками, инвалиды и др.), комфорта.Татьяна Думнова выразила на «круглом столе» уверенность, что народ Бурятии покажет на выборах свое единство, поддержку курса, по которому идет страна.«Мы должны отстоять интересы своей страны, потому что именно сейчас очень много приходится бороться», - сказала она.Участники «круглого стола» согласились с тем, что предстоящие выборы очень важны и общественные наблюдатели играют большую роль.«Будут наблюдатели от политических партий. Но за последние семь лет общество и государство пришли к выводу, что недостаточно, чтобы выборы наблюдались только со стороны кандидатов, участвующих в этих выборах. Потому что наблюдатели от кандидатов преследует сугубо интересы своих кандидатов, своих политических партий. На что-то они могут закрывать глаза, на что-то не закрывают. Возникла необходимость создания независимого института наблюдения за ходом выборов», - выступил Биликто Дугаров, руководитель юридической группы Центра общественного наблюдения.Он подтвердил, что сейчас общественное наблюдение - это сформировавшийся институт гражданского общества.Один из общественных наблюдателей, который выступил на «круглом столе» отметил, что настроение у наблюдателей хорошее и к работе они готовы.«В роли общественного наблюдателя буду выступать впервые. В принципе, все понятно, обучение мы прошли, нам все четко рассказали. Вопросов нет. Думаю, что будет очень интересно – посмотреть на процесс изнутри», - поделилась с участниками заседания Елена Нестерова.В обычной жизни она работает в одной из школ Улан-Удэ. Предстоящие мартовские выборы женщина назвала важными. Раньше на выборах она была агитатором.Татьяна Думнова отметила, что в отношении предстоящих выборов уже начались информационные вбросы, что на выборы не надо ходить, все и так заранее известно, зачем тратить деньги, проводить трехдневное голосование и т д.«Это элемент раскачивания ситуации», - заявила она.На этом фоне все участники «круглого стола» выразили единую позицию, что выборы в республике должны пройти организованно, открыто и активно.Фото: «Номер один»