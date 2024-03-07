Общество 07.03.2024 в 10:54

В Бурятии прошедший год выдался неурожайным на шишки сосны

Однако план по сбору семян лесники обещают выполнить
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии прошедший год выдался неурожайным на шишки сосны
В Бурятии заканчивается сезон сбора шишки сосны. Лесники проводят его для формирования запаса семян лесных растений в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Как рассказали в РАЛХе, семена сосны созревают в сентябре и в течение всей зимы остаются в шишке. Поэтому, самым оптимальным периодом для заготовки этого лесосеменного сырья считается промежуток с декабря по март.

Часть семян оставят на складе, чтобы даже в случае неурожайных лет продолжать восстановление лесов республики. Часть - высеют в лесных питомниках и теплицах, а уже подросшие сеянцы – высадят на погибших от лесных пожаров территориях.

- Не смотря на то, что год выдался неурожайный, план мы выполним. Все питомники будут наделены семенами, - отметил руководитель АУ РБ «Лесресурс» Владимир Бакиров.

В республике создан страховой фонд семян лесных растений в объеме 208 кг. Общий баланс семян лесных растений на 1 января 2024 года составляет 772 кг.

Фото: РАЛХ
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