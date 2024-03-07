Общество 07.03.2024 в 11:05

«Домой он ушел через окно»

В Новосибирске школьника, покусавшего учителя, отправили на индивидуальное обучение
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Текст: КП-Новосибирск
«Домой он ушел через окно»
В Новосибирске школьника, на которого жаловались одноклассники, отправили на индивидуальное обучение. Напомним, огласку эта история получила в декабре прошлого года. Родители не вывели детей на учебу из-за их одноклассника. По их словам, девятилетний Миша бил и душил одноклассников, рвал учебники, напал на психолога, одну учительницу укусил, а у другой вырвал клок волос.

Как сообщает КП-Новосибирск, в школе провели несколько собраний, в том числе решили установить в классе камеры, а уроки проводить в присутствии родителей Миши, которые должны следить за сыном.

- Но у них, естественно, не получилось ходить в школу всегда. В итоге приходили другие мамы. Картина была такая: он сидит на первой парте, капюшон на голову надел и спит. Мальчик вообще не учился. Однажды на перемене пришла его мама, что-то спросила у него, он выбежал в коридор, открыл окно (это был первый этаж), вылез через него и пошел домой, - рассказали КП-Новосибирск родители. - Мама забрала его одежду в гардеробе, и больше ребенок в школу не приходил.

По словам одной из мам, в прошлые выходные Миша избил одноклассницу.

- Миша был с другом. Он позвал девочку погулять, но она отказалась. В итоге они ее завели в тихое место и начали пинать. Расстегивали девочке одежду, засовывали снег за шиворот. Ей удалось вырваться, - описывают события мамы третьеклассников.

Возможно, это и стало последней каплей. Мишу перевели на индивидуальное обучение.

- Нам никто ничего не объяснял, но, как мы поняли, часть предметов ребенок будет изучать дома, а часть - в школе. Видимо, его мама сама увидела реальную картину и приняла правильное решение, - делятся эмоциями родители школьников.

Фото: Николай Оберемченко, КП-Новосибирск
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