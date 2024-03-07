Кузнец из Бурятии погиб в ходе спецоперации

В Бурятии сегодня простятся с 41-летним жителем Кабанского района Александром Болготовым. В сентябре 2022 года он был мобилизован на спецоперацию, а 8 февраля этого года геройски погиб.Как сообщил вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7», Александр Болготов родился 18 апреля 1982 года в селе Ранжурово. Несколько лет учился в Степно-Дворецкой средней школе, а с 1998 года - в Шигаевской школе, которую успешно окончил в 2000 году.«По характеру Саша был общителен, трудолюбив, дисциплинирован, настойчив, целеустремлен. Ему присущи такие качества как скромность, доброта, аккуратность, честность, справедливость. В классе являлся одним из самых активных учащихся. Принимал участие в общественной жизни школы и класса, к выполнению поручений относился добросовестно, ответственно. С уважением относился к учителям и работникам школы», - сообщили в чате.В 2000 году Александр поступил в Восточно-Сибирский Государственный технологический университет на строительный факультет. После этого был призван на срочную службу.После армии Александр освоил профессию кузнеца, занимался художественной ручной и производственной ковкой. Параллельно получил удостоверение работника наземных служб пожаротушения в Хабаровске.Во время своей трудовой деятельности объездил всю страну, работал на крайнем севере, на Дальнем востоке, на западе. Также успел поработать преподавателем ковки в Бурятском республиканском индустриальном техникуме.В рамках частичной мобилизации 22 сентября 2022 года Александр был призван для участия в спецоперации.«Александр всегда оставался верен долгу и присяге. Точно и своевременно выполнял приказы. На службе проявил себя как хорошо обученный военнослужащий, правильно оценивал обстановку, быстро принимал обдуманные решения, проявляя инициативу, решительность и военную смекалку. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга Александр Болготов представлен к государственной награде «Орден Мужества» посмертно», - сообщает «Кабанск-инфо.24/7».Фото: «Кабанск-инфо.24/7»