Общество 07.03.2024 в 11:36

Осталось 10 дней до окончания приёма заявок на программу «Муравьёв-Амурский 2030»

Продолжается набор на третий поток программы подготовки кадров для госслужбы и институтов развития Дальнего Востока «Муравьёв-Амурский 2030»
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Текст: Иван Иванов
Осталось 10 дней до окончания приёма заявок на программу «Муравьёв-Амурский 2030»
На втором потоке программы «Муравьёв-Амурский 2030» сейчас от республики завершают обучение четыре представителя Бурятии. Выпускник первого потока Илья Михалев был назначен руководителем Бурятского отделения государственного фонда «Защитники Отечества».

Другой выпускник первого набора, Иван Савчук из Ямало-Ненецкого округа, переехал в прошлом году в Бурятию, сменив на Фонд регионального развития республики последнее место работы в Москве.

- Мой друг работал в похожей программе для управленцев «Лидеры России». Я его послушал и прошел обучение в первом потоке программы. Сейчас я работаю в Фонде регионального развития Бурятии, руковожу проектами в сфере развития промышленного сектора – мы привлекаем инвестиции в регионы и пытаемся понять, какие проекты, какие направления должны быть наиболее успешными, удачными для комплексного развития республики, - рассказал он.

Уникальность программы:

— совмещение академических знаний и отраслевой экспертизы с разработкой реальных проектов развития дальневосточных регионов;

— стажировки в федеральных, региональных и муниципальных органах власти, испытания силы и духа, погружение в историю и культуру Дальнего Востока, востоковедение;

— наставничество: государственные деятели передают опыт, сопровождают в реализации проектов и содействуют трудоустройству.

Выпускники предыдущих потоков программы уже вступили в должности министров, заместителей министров, заместителей глав муниципалитетов, начальников управлений, возглавили офисы «Приоритет-2030» в ведущих дальневосточных вузах.

Годовая образовательная программа с последующим двухлетним трудоустройством включает 8 модулей в регионах Дальнего Востока, Москве и зарубежный модуль в КНР (Шэньчжэнь). Программу реализуют Минвостокразвития России совместно с КРДВ в партнёрстве со Школой управления Сколково, ИСАА МГУ и ДВФУ.

По итогам выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке Школы управления Сколково и вузов-партнёров, а также предложения по трудоустройству.

Подать заявку на участие можно до 15 марта 2024 года на сайте https://муравьевамурский-2030.рф/.

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