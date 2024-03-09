Как в «лихие» девяностые

На остальной территории России к группе лидеров относится Дагестан (8,1), а также Ямало-Ненецкий автономный округ (7,5). Есть еще несколько «положительных» регионов, но там цифры скромнее.





За 90-ми годами прочно закрепилась репутация времени, когда народ вымирал. До сих пор люди с содроганием вспоминают демографическую яму 90-х годов. Условия жизни были до того плохими, что детей рождалось мало, а умирало людей, напротив, очень много. Такое мнение бытует как среди экспертов, так и в широких кругах населения. У него есть объективные основания - чего стоит хотя бы огромная инфляция, бушевавшая тогда в стране. В 1998 году власти были даже вынуждены «отрезать» от номинала купюр три ноля, чтобы облегчить расчеты. На удивление, согласно статистике, сегодня мы уже не так далеки от показателей «лихих» годов.Ельцин был избран президентом России летом 1991 года, а в конце того же года развалился СССР. «Лихие» девяностые как раз и запомнились двумя вещами – развалом СССР и экономическим кризисом, который сопровождался обнищанием людей и всплеском криминала. Однако демографические показатели Бурятии в «лихое» десятилетие были сопоставимы с теми, что мы видим в последние годы.Факты таковы, что по окончании 90-х годов демографический баланс Бурятии ни разу не сумел не то что достичь лучшего уровня «лихих» девяностых, но и даже приблизиться к нему. Однако худшие уровни печального десятилетия сегодня практически достигнуты.Лучшие «лихие» цифры, как говорят архивные сведения Бурятстата, были в 90-м и 91-м годах, когда республика дала естественный прирост населения — в 9,2 и 6,7 человека на 1000 человек населения соответственно. То были последние советские годы Бурятии. Датой фактического прекращения существования СССР можно считать 8 декабря 1991 года, когда Россия, Украина и Беларусь подписали Беловежское соглашение. В нем констатировалось прекращение существования Советского Союза как «субъекта международного права и геополитической реальности» и говорилось о создании СНГ.С крушением СССР естественный прирост населения в Бурятии продержался год и сменился убылью. Общая картина демографии той десятилетки такова. Естественный прирост, то есть рождаемость больше смертности, был четыре года. Это начало десятилетия и печально известный 1998 год. Остальные шесть лет смертность «побеждала».«Лихие» девяностые закончились тем, что в конце 1999 года президент России Ельцин досрочно ушел в отставку, передав полномочия главе правительства Путину. В тот год Бурятия показала естественную убыль населения в 1,6 человека на 1000 населения. То был наихудший показатель за десять «лихих» лет (а так он был на уровне примерно минус 0,3 - минус 0,5).И вот в настоящее время мы видим, как республика продемонстрировала демографический баланс, который практически равен самому негативному показателю «лихой» эпохи - в 2021 году естественная убыль, по информации Бурятстата, составила 1,5 человека на 1000 населения.По итогам 2022 года естественная убыль была один человек на 1000. В январе-ноябре 2023 года – 1,1 человека на 1000 населения.Всегда найдется объяснение, почему современный демографический баланс Бурятии ушел в ельцинские времена. Можно сказать о коронавирусе, о повышении благосостояния региона (мол, у многих граждан изменились жизненные приоритеты), о том, что картину несколько утяжеляет гибель жителей республики на спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Конечно, можно указать на «эхо» упоминавшейся демографической «ямы» 90-х… Но цифрам все равно, как их станут объяснять. Они присутствуют как факт, отражающий бурятскую реальность.Главных демографических показателей два – рождаемость и смертность. Люди имеют возможность управлять первым. Что касается второго, то, как говорили в известном сериале «Игра престолов» - «валар моргулис» («все люди смертны»).В трехлетку, 2020 - 2022 гг., Бурятстат зафиксировал, что в республике число родившихся детей снизилось с 12 682 до 10 904. В январе-ноябре прошлого года родилось 9426 человек. Кстати, даже в «лихую» десятилетку в республике количество родившихся детей лишь раз опустилось ниже 11 500 в год (в 1999).Можно заглянуть еще дальше в историю. В 1946 году, первом мирном году после завершения кровопролитной Великой Отечественной войны, в Бурят-Монгольской АССР родилось 14 764 ребенка. На следующий год — уже 17 134. А умерших граждан было в разы меньше, чем родившихся. Жизнь сразу после большой войны с фашистской Германией и ее союзниками, с большими человеческими потерями СССР была трудная, но с точки зрения демографического баланса в республике все было превосходно – крупный естественный прирост.В наши дни в Бурятии нет войны, социально-экономического кризиса, как в 90-е годы, задержек зарплат и т. д. Зато есть такие «фишки», как материнский капитал, ежемесячные федеральные выплаты на детей, «Семейная ипотека» и прочие вещи. А демографический баланс скатился в ельцинские времена.В 40-е годы население республики было гораздо меньше, чем сейчас. Просто его структура отличалась от сегодняшней. А сегодня по мере того, как в Бурятии будет усиливаться урбанизация, меняющая образ жизни людей, можно ожидать дальнейшего ухудшения ситуации. В городах рождаемость традиционно ниже, чем в селах. Это общепризнанный факт, поэтому демографические перспективы Бурятии не внушают абсолютно никакого оптимизма. Увеличение продолжительности жизни поможет избежать слишком крутого пикирования вниз, но этот фактор является вторичным и временным. Ибо, повторим, «валар моргулис».Думаем, что в 50-х годах, когда уровень урбанизации республики достигнет, предположим, 80%, журналисты будущего напишут про наши годы: «Это было не такое плохое время, убыль наблюдалась не слишком стремительная. Прошло 30 лет и бурятский демографический баланс ни разу не сумел выйти на лучшие цифры тех лет».Предварительные итоги прошлого года показывают, что положение в Бурятии не такое плохое, как в большинстве регионов ДФО. В январе-ноябре 2023 года естественный прирост показали только Якутия и Чукотский округ – 3,5 и один человек прироста на 1000 населения.Среди остальных «упаднических» регионов ДФО республика имела самый маленький естественный убыток (не путать с миграционным убытком/прибытком) населения - 1,1 человека на 1000 населения. Антирекорд за 11 месяцев принадлежит Еврейской автономной области и Приморью (убыток 5,3 и 5,2 соответственно). Но даже «еврейско-приморские» показатели меркнут на фоне того, что творится в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Многие регионы там потрясают масштабами превышения смертности над рождаемостью. Просто вырождение какое-то.Баланс Псковской области показал естественную убыль в размере аж 9,8 человека на 1000 человек населения. В Смоленской области смертность оказалась больше рождаемости на 9,2 человека на 1000 населения. На кладбища Псковщины и Смоленщины, скорее всего, ведут хорошо наезженные дороги. На их фоне Бурятия – почти что рай.Драма с людским потенциалом разыгрывается в Новгородской, Орловской и Тверской областях, в каждой из которых отмечено минус 9 человек на 1000 населения. Во Владимирской – минус 8,9. Лишь немногим меньше демографическое пике на Рязанщине, Тамбовщине, в Тульской области, Республике Карелия…Что касается регионов-передовиков, то в январе-ноябре лидировала Чеченская Республика с естественным приростом в 15,2. В Ингушетии отмечено 11,6, а в Республике Тыва — 8,3.Фото: pixabay.com