Общество 09.03.2024 в 07:00
Как в «лихие» девяностые
Демография Бурятии вернулась во времена Ельцина
Текст: Петр Санжиев
За 90-ми годами прочно закрепилась репутация времени, когда народ вымирал. До сих пор люди с содроганием вспоминают демографическую яму 90-х годов. Условия жизни были до того плохими, что детей рождалось мало, а умирало людей, напротив, очень много. Такое мнение бытует как среди экспертов, так и в широких кругах населения. У него есть объективные основания - чего стоит хотя бы огромная инфляция, бушевавшая тогда в стране. В 1998 году власти были даже вынуждены «отрезать» от номинала купюр три ноля, чтобы облегчить расчеты. На удивление, согласно статистике, сегодня мы уже не так далеки от показателей «лихих» годов.
Скатились к прошлому
Ельцин был избран президентом России летом 1991 года, а в конце того же года развалился СССР. «Лихие» девяностые как раз и запомнились двумя вещами – развалом СССР и экономическим кризисом, который сопровождался обнищанием людей и всплеском криминала. Однако демографические показатели Бурятии в «лихое» десятилетие были сопоставимы с теми, что мы видим в последние годы.
Факты таковы, что по окончании 90-х годов демографический баланс Бурятии ни разу не сумел не то что достичь лучшего уровня «лихих» девяностых, но и даже приблизиться к нему. Однако худшие уровни печального десятилетия сегодня практически достигнуты.
Лучшие «лихие» цифры, как говорят архивные сведения Бурятстата, были в 90-м и 91-м годах, когда республика дала естественный прирост населения — в 9,2 и 6,7 человека на 1000 человек населения соответственно. То были последние советские годы Бурятии. Датой фактического прекращения существования СССР можно считать 8 декабря 1991 года, когда Россия, Украина и Беларусь подписали Беловежское соглашение. В нем констатировалось прекращение существования Советского Союза как «субъекта международного права и геополитической реальности» и говорилось о создании СНГ.
С крушением СССР естественный прирост населения в Бурятии продержался год и сменился убылью. Общая картина демографии той десятилетки такова. Естественный прирост, то есть рождаемость больше смертности, был четыре года. Это начало десятилетия и печально известный 1998 год. Остальные шесть лет смертность «побеждала».
«Лихие» девяностые закончились тем, что в конце 1999 года президент России Ельцин досрочно ушел в отставку, передав полномочия главе правительства Путину. В тот год Бурятия показала естественную убыль населения в 1,6 человека на 1000 населения. То был наихудший показатель за десять «лихих» лет (а так он был на уровне примерно минус 0,3 - минус 0,5).
И вот в настоящее время мы видим, как республика продемонстрировала демографический баланс, который практически равен самому негативному показателю «лихой» эпохи - в 2021 году естественная убыль, по информации Бурятстата, составила 1,5 человека на 1000 населения.
По итогам 2022 года естественная убыль была один человек на 1000. В январе-ноябре 2023 года – 1,1 человека на 1000 населения.
Всегда найдется объяснение, почему современный демографический баланс Бурятии ушел в ельцинские времена. Можно сказать о коронавирусе, о повышении благосостояния региона (мол, у многих граждан изменились жизненные приоритеты), о том, что картину несколько утяжеляет гибель жителей республики на спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Конечно, можно указать на «эхо» упоминавшейся демографической «ямы» 90-х… Но цифрам все равно, как их станут объяснять. Они присутствуют как факт, отражающий бурятскую реальность.
«Валар моргулис»
Главных демографических показателей два – рождаемость и смертность. Люди имеют возможность управлять первым. Что касается второго, то, как говорили в известном сериале «Игра престолов» - «валар моргулис» («все люди смертны»).
В трехлетку, 2020 - 2022 гг., Бурятстат зафиксировал, что в республике число родившихся детей снизилось с 12 682 до 10 904. В январе-ноябре прошлого года родилось 9426 человек. Кстати, даже в «лихую» десятилетку в республике количество родившихся детей лишь раз опустилось ниже 11 500 в год (в 1999).
Можно заглянуть еще дальше в историю. В 1946 году, первом мирном году после завершения кровопролитной Великой Отечественной войны, в Бурят-Монгольской АССР родилось 14 764 ребенка. На следующий год — уже 17 134. А умерших граждан было в разы меньше, чем родившихся. Жизнь сразу после большой войны с фашистской Германией и ее союзниками, с большими человеческими потерями СССР была трудная, но с точки зрения демографического баланса в республике все было превосходно – крупный естественный прирост.
В наши дни в Бурятии нет войны, социально-экономического кризиса, как в 90-е годы, задержек зарплат и т. д. Зато есть такие «фишки», как материнский капитал, ежемесячные федеральные выплаты на детей, «Семейная ипотека» и прочие вещи. А демографический баланс скатился в ельцинские времена.
В 40-е годы население республики было гораздо меньше, чем сейчас. Просто его структура отличалась от сегодняшней. А сегодня по мере того, как в Бурятии будет усиливаться урбанизация, меняющая образ жизни людей, можно ожидать дальнейшего ухудшения ситуации. В городах рождаемость традиционно ниже, чем в селах. Это общепризнанный факт, поэтому демографические перспективы Бурятии не внушают абсолютно никакого оптимизма. Увеличение продолжительности жизни поможет избежать слишком крутого пикирования вниз, но этот фактор является вторичным и временным. Ибо, повторим, «валар моргулис».
Думаем, что в 50-х годах, когда уровень урбанизации республики достигнет, предположим, 80%, журналисты будущего напишут про наши годы: «Это было не такое плохое время, убыль наблюдалась не слишком стремительная. Прошло 30 лет и бурятский демографический баланс ни разу не сумел выйти на лучшие цифры тех лет».
Не самый плохой вариант
Предварительные итоги прошлого года показывают, что положение в Бурятии не такое плохое, как в большинстве регионов ДФО. В январе-ноябре 2023 года естественный прирост показали только Якутия и Чукотский округ – 3,5 и один человек прироста на 1000 населения.
Среди остальных «упаднических» регионов ДФО республика имела самый маленький естественный убыток (не путать с миграционным убытком/прибытком) населения - 1,1 человека на 1000 населения. Антирекорд за 11 месяцев принадлежит Еврейской автономной области и Приморью (убыток 5,3 и 5,2 соответственно). Но даже «еврейско-приморские» показатели меркнут на фоне того, что творится в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Многие регионы там потрясают масштабами превышения смертности над рождаемостью. Просто вырождение какое-то.
Баланс Псковской области показал естественную убыль в размере аж 9,8 человека на 1000 человек населения. В Смоленской области смертность оказалась больше рождаемости на 9,2 человека на 1000 населения. На кладбища Псковщины и Смоленщины, скорее всего, ведут хорошо наезженные дороги. На их фоне Бурятия – почти что рай.
Драма с людским потенциалом разыгрывается в Новгородской, Орловской и Тверской областях, в каждой из которых отмечено минус 9 человек на 1000 населения. Во Владимирской – минус 8,9. Лишь немногим меньше демографическое пике на Рязанщине, Тамбовщине, в Тульской области, Республике Карелия…
Что касается регионов-передовиков, то в январе-ноябре лидировала Чеченская Республика с естественным приростом в 15,2. В Ингушетии отмечено 11,6, а в Республике Тыва — 8,3.
Фото: pixabay.com
Скатились к прошлому
Ельцин был избран президентом России летом 1991 года, а в конце того же года развалился СССР. «Лихие» девяностые как раз и запомнились двумя вещами – развалом СССР и экономическим кризисом, который сопровождался обнищанием людей и всплеском криминала. Однако демографические показатели Бурятии в «лихое» десятилетие были сопоставимы с теми, что мы видим в последние годы.
Факты таковы, что по окончании 90-х годов демографический баланс Бурятии ни разу не сумел не то что достичь лучшего уровня «лихих» девяностых, но и даже приблизиться к нему. Однако худшие уровни печального десятилетия сегодня практически достигнуты.
Лучшие «лихие» цифры, как говорят архивные сведения Бурятстата, были в 90-м и 91-м годах, когда республика дала естественный прирост населения — в 9,2 и 6,7 человека на 1000 человек населения соответственно. То были последние советские годы Бурятии. Датой фактического прекращения существования СССР можно считать 8 декабря 1991 года, когда Россия, Украина и Беларусь подписали Беловежское соглашение. В нем констатировалось прекращение существования Советского Союза как «субъекта международного права и геополитической реальности» и говорилось о создании СНГ.
С крушением СССР естественный прирост населения в Бурятии продержался год и сменился убылью. Общая картина демографии той десятилетки такова. Естественный прирост, то есть рождаемость больше смертности, был четыре года. Это начало десятилетия и печально известный 1998 год. Остальные шесть лет смертность «побеждала».
«Лихие» девяностые закончились тем, что в конце 1999 года президент России Ельцин досрочно ушел в отставку, передав полномочия главе правительства Путину. В тот год Бурятия показала естественную убыль населения в 1,6 человека на 1000 населения. То был наихудший показатель за десять «лихих» лет (а так он был на уровне примерно минус 0,3 - минус 0,5).
И вот в настоящее время мы видим, как республика продемонстрировала демографический баланс, который практически равен самому негативному показателю «лихой» эпохи - в 2021 году естественная убыль, по информации Бурятстата, составила 1,5 человека на 1000 населения.
По итогам 2022 года естественная убыль была один человек на 1000. В январе-ноябре 2023 года – 1,1 человека на 1000 населения.
Всегда найдется объяснение, почему современный демографический баланс Бурятии ушел в ельцинские времена. Можно сказать о коронавирусе, о повышении благосостояния региона (мол, у многих граждан изменились жизненные приоритеты), о том, что картину несколько утяжеляет гибель жителей республики на спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Конечно, можно указать на «эхо» упоминавшейся демографической «ямы» 90-х… Но цифрам все равно, как их станут объяснять. Они присутствуют как факт, отражающий бурятскую реальность.
«Валар моргулис»
Главных демографических показателей два – рождаемость и смертность. Люди имеют возможность управлять первым. Что касается второго, то, как говорили в известном сериале «Игра престолов» - «валар моргулис» («все люди смертны»).
В трехлетку, 2020 - 2022 гг., Бурятстат зафиксировал, что в республике число родившихся детей снизилось с 12 682 до 10 904. В январе-ноябре прошлого года родилось 9426 человек. Кстати, даже в «лихую» десятилетку в республике количество родившихся детей лишь раз опустилось ниже 11 500 в год (в 1999).
Можно заглянуть еще дальше в историю. В 1946 году, первом мирном году после завершения кровопролитной Великой Отечественной войны, в Бурят-Монгольской АССР родилось 14 764 ребенка. На следующий год — уже 17 134. А умерших граждан было в разы меньше, чем родившихся. Жизнь сразу после большой войны с фашистской Германией и ее союзниками, с большими человеческими потерями СССР была трудная, но с точки зрения демографического баланса в республике все было превосходно – крупный естественный прирост.
В наши дни в Бурятии нет войны, социально-экономического кризиса, как в 90-е годы, задержек зарплат и т. д. Зато есть такие «фишки», как материнский капитал, ежемесячные федеральные выплаты на детей, «Семейная ипотека» и прочие вещи. А демографический баланс скатился в ельцинские времена.
В 40-е годы население республики было гораздо меньше, чем сейчас. Просто его структура отличалась от сегодняшней. А сегодня по мере того, как в Бурятии будет усиливаться урбанизация, меняющая образ жизни людей, можно ожидать дальнейшего ухудшения ситуации. В городах рождаемость традиционно ниже, чем в селах. Это общепризнанный факт, поэтому демографические перспективы Бурятии не внушают абсолютно никакого оптимизма. Увеличение продолжительности жизни поможет избежать слишком крутого пикирования вниз, но этот фактор является вторичным и временным. Ибо, повторим, «валар моргулис».
Думаем, что в 50-х годах, когда уровень урбанизации республики достигнет, предположим, 80%, журналисты будущего напишут про наши годы: «Это было не такое плохое время, убыль наблюдалась не слишком стремительная. Прошло 30 лет и бурятский демографический баланс ни разу не сумел выйти на лучшие цифры тех лет».
Не самый плохой вариант
Предварительные итоги прошлого года показывают, что положение в Бурятии не такое плохое, как в большинстве регионов ДФО. В январе-ноябре 2023 года естественный прирост показали только Якутия и Чукотский округ – 3,5 и один человек прироста на 1000 населения.
Среди остальных «упаднических» регионов ДФО республика имела самый маленький естественный убыток (не путать с миграционным убытком/прибытком) населения - 1,1 человека на 1000 населения. Антирекорд за 11 месяцев принадлежит Еврейской автономной области и Приморью (убыток 5,3 и 5,2 соответственно). Но даже «еврейско-приморские» показатели меркнут на фоне того, что творится в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Многие регионы там потрясают масштабами превышения смертности над рождаемостью. Просто вырождение какое-то.
Баланс Псковской области показал естественную убыль в размере аж 9,8 человека на 1000 человек населения. В Смоленской области смертность оказалась больше рождаемости на 9,2 человека на 1000 населения. На кладбища Псковщины и Смоленщины, скорее всего, ведут хорошо наезженные дороги. На их фоне Бурятия – почти что рай.
Драма с людским потенциалом разыгрывается в Новгородской, Орловской и Тверской областях, в каждой из которых отмечено минус 9 человек на 1000 населения. Во Владимирской – минус 8,9. Лишь немногим меньше демографическое пике на Рязанщине, Тамбовщине, в Тульской области, Республике Карелия…
Что касается регионов-передовиков, то в январе-ноябре лидировала Чеченская Республика с естественным приростом в 15,2. В Ингушетии отмечено 11,6, а в Республике Тыва — 8,3.
На остальной территории России к группе лидеров относится Дагестан (8,1), а также Ямало-Ненецкий автономный округ (7,5). Есть еще несколько «положительных» регионов, но там цифры скромнее.
Фото: pixabay.com
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